Attraversa fuori dalle strisce pedonali e provoca incidente: donna condannata

Una donna di 61 anni originaria di Pavia è stata condannata in tribunale a tre mesi perché ritenuta responsabile di un grave incidente stradale avvenuto come conseguenza della sua decisione di attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali.

I fatti contestati al pedone si sono verificati il giorno 7 maggio del 2021 in una zona della periferia di Pavia, per la precisione in via San Pietro in Verzolo. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti sulla base dei rilievi effettuati dalle forze dell'ordine subito dopo il sinistro, la donna aveva attraversato la carreggiata in un punto non indicato dalla segnaletica orizzontale, venendo a determinare una situazione di pericolo per un motociclista che stava sopraggiungendo in quel momento.

Quest'ultimo, un uomo di 48 anni residente ad Albuzzano, comune della provincia di Pavia, era stato quindi costretto a compiere una manovra improvvisa ed estrema per evitare di investire la signora. A causa della brusca sterzata, tuttavia, il centauro aveva perso il controllo del mezzo a due ruote, cadendo rovinosamente sull'asfalto e rimanendo ferito in modo serio.

Soccorso prontamente dagli uomini del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) dopo la segnalazione effettuata da alcuni testimoni presenti sul luogo dell'incidente, il 48enne era stato costretto a subire un ricovero in ospedale per via dei traumi e delle lesioni subita a causa della tremenda caduta: riportò traumi al volto e a un ginocchio, ricevendo dal personale medico del nosocomio una prognosi di 40 giorni.

Una volta ricostruita l'esatta dinamica dell'incidente, grazie ai rilievi effettuati dalle autorità, erano iniziate le indagini nei confronti della donna, che è andata quindi a processo.

La sentenza di condanna nei suoi confronti è stata emessa nella giornata di ieri, mercoledì 21 febbraio: stando a quanto riferito dall'Ansa, il giudice Elena Stoppini ha ritenuto la 61enne responsabile del reato di lesioni ai danni del motociclista di Albuzzano. La signora C.A. è stata quindi condannata a tre mesi oltre che al pagamento di 20mila euro per i danni fisici causati al centauro.