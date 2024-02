Auto travolge due ciclisti a Milano: un morto e un ferito in gravissime condizioni

Tragico incidente a Pessano con Bornago, comune di 9mila abitanti della città metropolitana di Milano, dove nel primo pomeriggio di oggi, domenica 4 febbraio, due ciclisti sono stati travolti da un'auto: l'impatto è risultato fatale a un uomo di 67 anni, deceduto durante le fasi di rianimanzione, mentre il suo amico di 56 anni si trova ricoverato in ospedale in condizioni disperate.

L'episodio, sulla cui dinamica gli inquirenti stanno tuttora cercando di far luce, si è verificato mentre i due amici stavano pedalando nelle vicinanze di una rotonda sita lungo la strada stalale 215 alla periferia di Pessano con Bornago (Milano). Il conducente di un'Opel Agila che si stava immettendo nel rondò ha improvvisamente perso il controllo del mezzo per cause ancora da stabilire: la vettura avrebbe perso aderenza con l'asfalto, piombando prima a tutta velocità su un guardrail e poi rimbalzando addosso ai due ciclisti e travolgendoli, senza dar loro alcuna possibilità di scampo.

I testimoni hanno contattato immediatamente il 118 per richiedere l'urgente invio dei soccorsi: sul posto si sono precipitate due ambulanze della Croce Bianca, giunte rispettivamente da Carugate e da Cernusco sul Naviglio, e i carabinieri della compagnia di Pioltello. Purtroppo le operazioni di rianimazione del 67enne, un uomo residente a San Donato Milanese, si sono rivelate inutili: quest'ultimo è spirato proprio durante le manovre di primo soccorso. Anche l'amico della vittima, un 56enne di Pessano, ha riportato delle terribili conseguenze nell'impatto: trasportato con l'elisoccorso presso l'ospedale Niguarda di Milano, il ciclista è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico d'urgenza. Le sue condizioni di salute sono gravissime, e l'uomo si trova tuttora ricoverato sotto osservazione, nella speranza che l'operazione possa avergli salvato la vita.

Sulle cause del tremendo incidente stanno indagando i carabinieri di Pioltello, guidati dal capitano Francesco Berloni: una delle ipotesi circolate è che possa essersi trattato di un colpo di sonno, ma al momento non arriva alcuna conferma. Al volante della Opel Agila proveniente dal centro di Pessano con Bornago che è piombata sui due ciclisti c'era un 21enne di Borgarello, comune della provincia di Pavia: l'automobilista ha perso il controllo del mezzo proprio nella curva verso destra prima della rotatoria.

Per il ragazzo, trasportato in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano, si prospetta l'accusa di omicidio stradale. L'autovettura, gravemente danneggiata sul lato sinistro, è stata sottoposta a sequestro e verranno effettuati su di essa tutti gli accertamenti del caso per valutare se siano rilevabili o meno dei malfunzionamenti.