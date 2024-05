Autovelox, Pordenone li spegne tutti. La sentenza della Cassazione cambia tutto

Altro che Fleximan, alla fine a spegnere tutti gli autovelox ci ha pensato proprio il Comune, per la precisione il Comune di Pordenone. Troppo il timore di essere sommerso da una pioggia di ricorsi, specialmente a seguito di una storica sentenza della Cassazione.

La sentenza che cambia tutto

Si è tanto discusso in questi ultimi mesi di autovelox-trappola e multe eccessive, tanto che qualcuno è addirittura arrivato a parlare di "tassa occulta". È nato quindi il fenomeno di Fleximan, un personaggio che, nottetempo, si recava in varie zone delle città per abbattere i rilevatori di velocità più molesti. Una sorta di "eroe" degli automobilisti, poi emulato, che ha agito in barba alle regole e alla legge.

Alla fine, però, è stata la Cassazione a fare la differenza. Lo scorso 22 aprile, infatti, i giudici si sono espressi a favore di un avvocato di Treviso, che aveva contestato una multa per eccesso di velocità. La sanzione era scattata nostante che l'uomo avesse percorso la tangenziale a 97 km/h, con un limite massimo di 90. Chiaramente nel ricorso è stato fatto riferimento alla non omologazione dell'autovelox, che era stato solamente approvato. Ed è stato proprio questo a fare la differenza, tanto che la multa è stata cancellata.

Il focus è stato dunque sulle due procedure di approvazione e omologazione. "Il primo consiste in una pratica che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento, mentre l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero dello Sviluppo Economico" , spigano gli ermellini nella sentenza, riportata da Libero Quotidiano.

Una decisione storica, secondo l'avvocato Fabio Capraro, vicepresidente nazionale dell'associazione Migliore tutela. " Anche se chi ha già pagato non avrebbe i margini per farsi restituire le somme ", precisa Capraro. " Sempre che non si ravvisasse un reato penale, ad esempio la truffa: le ammende sarebbero state elevate facendo credere che gli strumenti fossero a norma quando invece non lo sarebbero stati. Tra l'altro se il Comune andasse avanti con l'emettere ammende grazie a questi autovelox si potrebbe ravvisare il danno erariale ogni qual volta l'Ente resista contro una sentenza avversa sapendo di essere dalla parte del torto ", aggiunge.

A Pordenone autovelox spenti

Da qui la decisione del Comune di Pordenone che, per il momento, ha preferito spegnere tutto per timore dei ricorsi. La situazione resterà così fino a quando non sarà stata fatta maggiore chiarezza sulla sentenza.

Non tutti, però, si sono mossi in questo modo.

"La rete coperta da Fvg Strade al momento mantiene in funzione tutti i dispositivi di controllo della velocità, dato il tipo di dispositivi tecnologia alla base degli stessi"

, ha infatti fatto sapere a Repubblica l'assessore regionale alle Infrastrutture