"Aveva clienti calvi". Così i carabinieri hanno incastrato il barbiere pusher

Aveva un via vai di clienti che entravano e uscivano dalla sua barberia, peccato che alcuni di loro fossero calvi, e che non avessero dunque necessità dei sui servizi; per questa ragione un pusher di 55 anni è stato scoperto ed è finito dietro le sbarre.

Quel dettaglio sospetto

Secondo quanto riferito dall'Arma dei carabinieri, il fatto si è verificato a Genova, dove l'uomo, un 55enne italiano, ha la sua barberia, sita in zona Foce. Il suo lavoro ufficiale, infatti, era infatti fare il barbiere. Purtroppo per lui una serie di dettagli sospetti hanno infine svelato la sua copertura. Fra un taglio di capelli e l'altro, il 55enne gestiva anche un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

A portare sul negozio l'attenzione dei militari è stato il fatto che spesso ad andare dal parrucchiere erano anche uomini calvi che entravano e uscivano senza effettivamente ricevere un trattamento. A quel punto è scattata una serrata attività di controllo, che ha purtroppo confermato i sospetti dei militari. A presentarsi in negozio non erano soltanto clienti che avevano effettiva necessità di tagliare i capelli, ma anche persone di varia età e professione che acquistavano la droga dal barbiere. C'era anche chi univa entrambe le cose: taglio di capelli e acquisto di una o due dosi di stupefacente.

Concluse le indagini, i carabinieri del Nucleo investigativo di Genova, in collaborazione con i militari della Stazione di Forte San Giuliano, sono entrati in azione.

Materiale inequivocabile

I carabinieri sono partiti svolgendo una perquisizione domiciliare a casa del 55enne, trovando alcuni grammi di hashish. Non solo. Nel corso dei controlli svolti all'interno della barberia è stato rinvenuto un soppalco in cui erano nascosti 100 grammi di cocaina, 4 bilancini di precisione e diverso materiale indispensabile per il confezionamento delle dosi.

Accusato di spaccio, il soggetto è stato arrestato e condotto dietro le sbarre del carcere di Marassi, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.