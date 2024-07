Baby Gang: "La legge italiana non funziona un c...o". E lascia il carcere in Lamborghini

Ascolta ora 00:00 00:00

Baby Gang fuori dal carcere di Busto Arsizio (Varese). Dopo aver ottenuto nuovamente gli arresti domiciliari, il trapper si è allontanato dalla casa circondariale a bordo di una Lamborghini, ma non prima di aver scagliato una frecciata nei confronti delle autorità. "La legge italiana non funziona un c...o ", avrebbe sentenziato, come riportato da Il Giorno.

Ritorno ai domiciliari

Zaccaria Mohuib, in arte Baby Gang, è finito nel mirino degli inquirenti per una alcune di rapine che avevano portato al suo arresto nel gennaio del 2022. Dopo aver ottenuto l'assoluzione per uno dei fatti contestati, il trapper si è poi rivolto, tramite i suoi legali, al tribunale del Riesame di Milano, chiedendo la scarcerazione. Il 23enne, infatti, si trovava di nuovo dietro le sbarre dallo scorso aprile, quando gli erano stati revocati i domiciliari per una foto postata sui social, dove lo si vedeva con una pistola in mano. L'immagine, si è poi saputo, proveniva da un videoclip girato per un nuovo brano del giovane.

Su Baby Gang pesa ancora la condanna in primo grado a 5 anni e 2 mesi per la sparatoria avvenuta a Milano nel 2022. Stando a quanto stabilito dai giudici del tribunale della Libertà, i magistrati d'appello non avrebbero considerato il fatto che Zaccaria Mohuib fosse "stato autorizzato dalla stessa Corte e dal Tribunale prima a derogare sia all'obbligo di permanenza al domicilio e al divieto di comunicare con soggetti terzi" . Lo stesso Niccolò Vecchioni, avvocato che rappresenta il trapper, in merito al video che avava portato alla revoca dei domiciliari aveva commentato: " La superficialità di questa motivazione lascia sbalorditi dal momento che l'account social del cantante è gestito dal suo manager e il materiale pubblicato è stato realizzato in sessioni di lavoro che erano state autorizzate dalla stessa Corte di appello. Un provvedimento sintomo di schizofrenia giudiziaria avverso il quale faremo appello al Tribunale del Riesame".

Fuori dal carcere

Nel corso della tarda mattinata di oggi, intorno alle 12.30, Baby Gang è ufficialmente uscito dalla casa circondariale di Busto Arsizio, per tornare ai domiciliari. Il 23enne se ne è andato a bordo di una Lamborghini Uracan arancione. "La legge italiana non funziona un c***o" , sarebbe stato il suo commento prima di andarsene.

