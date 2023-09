Baby Gang sul palco con Lazza: il "ritorno" grazie all'ok del giudice

Il trapper Zaccaria Mouhib, in arte Baby Gang, torna incredibilmente a salire sul palco, e lo fa all'Ippodromo di San Siro, accompagnando il rapper Lazza (Jacopo Lazzarini). Ciò è stato possibile grazie a un permesso concesso dal tribunale di Milano, un provvedimento che non avrebbe precedenti. Baby Gang si è quindi esibito in pubblico dopo l'arresto, avvenuto un anno fa, per la sparatoria vicino a Corso Como.

La sparatoria nel luglio scorso

Tutto è iniziato nella notte fra il 2 e il 3 luglio con una violenta rissa in via di Tocqueville, davanti a una discoteca molto frequentata dai ragazzi milanesi. A scontrarsi il gruppo di Baby Gang, composto da lui, Mohamed Lamine Saida (Simba La Rue) e altri sei ragazzi, e i rivali, tutti senegalesi. A un certo punto sono spuntate anche le pistole ed esplosi alcuni colpi. Uno scontro culminato con dei senegalesi feriti.

Dopo un primo periodo trascorso dietro le sbarre della casa circondariale San Vittore, Baby Gang ha ottenuto i domiciliari, da scontare in una comunità terapeutica che aveva il compito di aiutarlo a disintossicarsi da alcol e cannabis. "Mi sento in colpa per quello che è successo… Non ci sono giustificazioni per girare armato. (...) La musica è la mia ancora di salvezza, e oggi io ho davvero paura di perdere l’unica fortuna che ho avuto nella vita" , aveva scritto il giovane in una lettera al giudice riportata da FanPage.

Poi, lo scorso luglio, anche i domiciliari sono stati revocati. Al loro posto è scattato l'obbligo di dimora nel Comune di residenza, oltre al tassativo divieto di allontanarsi da casa tra le ore 20 e le 9 del mattino seguente.

L'esibizione

Zaccaria Mouhib ha infine ottenuto un'altra importante concessione dal tribunale milanese, vedendosi accordare il permesso di salire sul palco dell'Ippodromo di San Siro, insieme a Lazza. Venerdì scorso, il trapper si è esibito dinanzi a 32mila persone, suscitando grande entusiasmo fra i suoi fan. " Baby, baby, baby! ", sono state le ovazioni ricorrenti.

Mouhib è stato salutato con affetto da Lazza, che gli ha dato il ben tornato, poi ha ringraziato tutti i presenti. " È quasi un anno che salivo su un palco. Devo ringraziare Lazza che ha convinto il giudice" , è quanto da lui dichiarato, come riportato da Il Giorno.

La decisione del tribunale, in ogni caso, non mancherà di far discutere. Persino la questura ha concesso un permesso di questo tipo, dato che in realtà Mouhib aveva il divieto di entrare a Milano.