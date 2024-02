Bandiera delle Brigate Rosse nella città in cui assassinarono Ruffilli: è polemica

Una bandiera delle Brigate Rosse apparsa all'ingresso di una scuola, nella stessa città in cui nel 1988 fu assassinato proprio dai brigatisti il senatore della Democrazia Cristiana Roberto Ruffilli. È il motivo alla base delle polemiche sorte nelle scorse ore a Forlì, stando a quanto riportato dalla stampa locale. Il vessillo in questione sarebbe comparso davanti ad un liceo artistico della città romagnola, a quanto sembra per mano di uno studente. A segnalare l'episodio sono stati Nicholas Pellegrini, coordinatore della Gioventù Nazionale Forlì-Cesena, e Giacomo Cenesi, coordinatore di Azione Studentesca Forlì-Cesena. Gli stessi che hanno condannato duramente quanto accaduto, chiedendo un intervento della preside dell'istituto volto ad individuare il responsabile.

"Un atto inquietante che necessita provvedimenti contro uno sdoganamento di simboli legati a una stagione, quella del terrorismo rosso, che si sperava superata - si legge nel comunicato riportato dal quotidiano Il Resto del Carlino - certi episodi non vanno assolutamente presi sottogamba. Invitiamo quindi la preside dell’istituto a prendere immediatamente i provvedimenti necessari affinché atti come questi non trovino più spazio nella scuola". Pellegrini ha poi definito il gesto di presentarsi con la bandiera all'entrata del liceo "una profanazione della scuola da parte di estremisti che sventolano simboli di morte", mentre per Cenesi si è trattato di "un atto crudele, visto che proprio a Forlì le Brigate Rosse hanno compiuto uno dei loro crimini più vigliacchi, l’omicidio di Roberto Ruffilli". Ed è proprio questo il punto, visto che la realtà forlivese fu teatro dell'omicidio dell'onorevole democristiano allora cinquantunenne.