Bandiere palestinesi e slogan contro Israele davanti ad un'azienda israeliana: lo sfregio dei Si Cobas

Si sono radunati davanti ad una fabbrica situata in provincia di Modena, accerchiando l'edificio e manifestando con bandiere palestinesi e slogan anti-israeliani per chiedere lo stop agli scambi commerciali con Israele. Il motivo? L'azienda in questione, che si trova a Formigine, è stata a quanto sembra fondata da un imprenditore di origine israeliana. Questa l'iniziativa pro-Palestina messa in piedi nelle scorse ore dal sindacato Si Cobas, non priva di tratti surreali. L'azienda presa di mira dai manifestanti è la Tekapp, che ha al vertice un cittadino israeliano. In un post pubblicato sulla pagina Facebook Si Cobas Lavoratori Autoroganizzato, si apprende che per i manifestanti l'impresa in questione sarebbe "colpevole" di lavorare con Israele. "Si occupa di cybersecurity per lo Stato sionista", si legge.

Sempre nella medesima nota, i Si Cobas fanno sapere di avere in programma lo " sviluppo di una mobilitazione continuata sui luoghi di lavoro a livello internazionale per imporre un immediato cessate il fuoco a Gaza, nella prospettiva della liberazione dell'intera Palestina dal giogo di un'occupazione che dura da 75 anni. Obbiettivi, questi ultimi, che sono praticabili solo attraverso il protagonismo proletario, fuori e contro ogni illusione sul ruolo degli Stati, dei governi e delle organi sovranazionali del capitalismo". Un comunicato che il sindacato ha tradotto anche in arabo, forse per far sì che anche eventuali utenti palestinesi potessero leggerlo. Nel testo non è peraltro citato l'attacco di Hamas ai danni di Israele dello scorso mese, che ha causato centinaia e centinaia di vittime. Se queste sono le richieste del direttivo nazionale dei Cobas, la sezione locale dei Si Cobas chiede addirittura alle imprese modenesi di interrompere ogni rapporto commerciale con le aziende israeliane, invitando allo stesso modo la direzione dell'Università di Modena a cancellare con un colpo di spugna gli accordi di collaborazione stipulati con gli atenei israeliani.