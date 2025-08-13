Barchino di migranti si rovesciano al largo di Lampedusa: 20 morti e 27 dispersi

Articolo in aggiornamento

È di almeno 20 morti il bilancio di un naufragio avvenuti al largo di Lampedusa nella mattinata di oggi, mercoledì 13 agosto.

Stando alle prime informazioni circolate per il momento, un barchino, con 97 persone a bordo, si sarebbe rovesciato a circa 14 miglia a sud dalla costa della maggiore delle Isole Pelagie dopo aver imbarcato acqua per ore, provocando decine di morti e di dispersi

Si parla di almeno 20 cadaveri recuperati dai soccorritori accorsi sul posto, 8 dei quali già portati a terra. Sarebbero tra "12 e 17" invece le persone disperse, afferma Filippo Ungaro portavoce Unchr in base alle informazioni raccolte dall'organizzazione che sta assistendo i sopravvissuti ospitati nell'hotspot. I superstiti, una sessantina di migranti, sono infatti già stati riportati sulla terraferma dalle motovedette di guardia costiera e guardia di finanza, mentre proseguono, tra mille difficoltà, gli interventi di recupero e di trasferimento delle salme delle vittime. Secondo alcuni migranti tratti in salvo le imbarcazioni sarebbero state due.

"Fino a oggi sono stati 675" tra morti e dispersi "dall'inizio dell'anno nel Mediterraneo centrale" , ha ricordato il portavoce.

"Come Unhcr torniamo a ribadire le nostre rihieste ovvero potenziare e coordinare a livello europeo le operazioni di ricerca e soccorso per supportare il lavoro della Guardia Costiera Italiana"

"Promuovere un più ampio accesso ai canali regolari nell'Unione Europea per le persone in cerca di protezione internazionale attaverso corridoi umanitari e lavorativi ed evacuazioni".

, prosegue Ungaro.