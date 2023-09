Beffa di Comune e Atm: lavori con poco preavviso, caos per i residenti

Serpeggia un clima di rabbia e preoccupazione tra alcuni cittadini di lambrate che si apprestano a fronteggiare dei cambiamenti nella mobilità nel loro quartiere. Nella giornata di giovedì 7 settembre, sulla pagina Facebook del Municipio 3 è comparso questo post, dopo che alcuni residenti avevano visto i cartelli che annunciavano modifiche per l'inizio dei lavori da lunedì prossimo: "Si avvisano cittadine e cittadini che a partire dal prossimo 11 settembre e fino al 10 novembre, si svolgeranno i lavori di Atm per la riqualificazione dei binari e degli scambi tramviari in viale Rimembranze di Lambrate; i lavori interesseranno anche l'anello presente nella piazza. La segnaletica stradale indicherà le vie di traffico alternative. Sulla app e sul sito ATM Milano saranno pubblicati per tempo i cambiamenti al servizio delle linee tranviarie nel corso dei lavori" .

La comunicazione Atm

Fino a ieri ATM non aveva ancora comunicato i cambiamenti al servizio. Per chi lunedì prossimo dovrà recarsi al lavoro, o sta già pensando a come portare i figli a scuola, questa comunicazione comparsa sul social ha destato qualche motivo di agitazione. Anche perché due mesi di lavori non sono pochi, sempre che non vi siano ritardi dovuti magari al maltempo. Ieri alcuni cittadini hanno chiamato l'azienda tranviaria per avere delucidazioni in merito ai nuovi percorsi e la risposta è stata unanime per tutti: "Entro 48 ore verranno divulgate le informazioni" . Ciò che maggiormente ha sconcertato i residenti è che ieri, a pochi giorni dall'inizio del cantiere, non si sapesse ancora nulla di sicuro. Eppure tutti concordano con il fatto che questi lavori non siano stati decisi da un giorno all'altro.

Oggi è comparso l'avviso di cambiamenti al servizio sull'App. Come si legge, la linea 54 salterà la fermata della stazione di Lambrate, e si tratta di una linea che era già stata ridimensionata a seguito dell'apertura del tratto M4 che da piazzale Dateo procede verso il centro. Gianluca Boari (Lega), consigliere del Municipio 3, ci ha spiegato che si tratta di "lavori concordati da tempo, che avevo richiesto già nel 2011. Il problema è che fanno partire il cantiere a settembre, quando hanno avuto tutto il tempo nei mesi estivi, chiuderanno tutto il tratto di Rimembranze di Lambrate. Il traffico sarà devastato, c'è - ha continuato Boari - uno scoordinamento totale all'interno del Comune di Milano che sembra quasi non parli con Atm. Questo crea problemi ai cittadini che non sanno magari come portare a scuola i figli prima di andare a lavorare" .

Cosa è successo

Da quello che abbiamo capito, grazie ad alcune testimonianze, il traffico sarà uno dei problemi principali. Infatti, tutta la zona di Lambrate-Ortica comunica con il resto della città tramite il cavalcavia Buccari o tramite due sottopassi, quello di via Rombon/Porpora e quello che verrà chiuso da lunedì. Senza contare che verranno tolte anche molte soste. "Il Municipio 3 quanto conta a Milano? - si è chiesto il consigliere -. Ha messo l'avviso dopo che era saltato fuori il problema. Il Comune non avvisa neanche il Municipio riguardo le decisioni che prende? Il Municipio è venuto a sapere dai cittadini che sarebbero iniziati i lavori" . Secondo l'esponente leghista la calendarizzazione dei lavori, la mancata comunicazione di Atm che è una partecipata del Comune, e il mancato interessamento preventivo del Municipio sono tutti segnali dell'inefficienza dell'Amministrazione. "La mano sinistra non sa quello che fa la mano destra. Questa è disorganizzazione dell'Amministrazione comunale" , ha infine sentenziato Boari che ha ricordato di aver combattuto diversi anni per fare questi lavori necessari e che per anni le sue richieste erano state sempre bocciate dalla maggioranza di centrosinistra.

Fino a questo momento la maggioranza aveva preferito rattoppare di volta in volta. Infatti, come ci è stato spiegato, dal 2014 il tratto stradale di viale delle Rimembranze di Lambrate, che si sviluppa dal sottopasso ferroviario fino alla rotonda, è stato oggetto di ripetuti interventi di manutenzione dell'asfalto a causa delle continue buche createsi nei punti di contatto con i binari. Queste spaccature hanno poi portato a pericolo per la circolazione di cicli e motocicli, vibrazioni avvertite dai residenti dei palazzi limitrofi, rischi di danni a mezzi privati e pubblici.

Le preoccupazioni dei residenti

Una residente, Elisabetta Bellani, si è detta preoccupata soprattutto dal fatto che la scuola media della figlia sia oltre il ponte che verrà chiuso. La figlia, in prima media, dovrebbe tornare a casa da sola, ma a questo punto, senza più il tram, si fa strada il problema sicurezza. Passare a piedi sotto il ponte non sarebbe infatti molto sicuro per dei ragazzini. Il figlio 15enne è stato aggredito già tre volte in passato, visto che nel sottopasso ci sono spesso persone che bivaccano. Pamela Gesualdo, un'altra mamma che abita nel quartiere, ha sottolineato che nella zona ci sono ben 5 scuole nel raggio di 150 metri, tutte con diverse sezioni.