Sala apre la M4, ma aumenta i biglietti: tegola sui milanesi

Sale ancora il prezzo del biglietto dei mezzi pubblici a Milano. A seguito dell'adeguamento effettuato sulla base dei dati rilevati dall'Istat, il costo del biglietto necessario per poter usufruire del trasporto pubblico su bus e metropolitane sarà presumibilmente incrementato di 20 centesimi di euro.

"Probabilmente andremo in questa direzione" , vale a dire quella che prevede proprio un aumento del prezzo dei titoli di viaggio Tpl di 20 centesimi, ha spiegato l'assessore alla Mobilità del Comune di Milano Arianna Censi durante il proprio intervento tenuto a margine dell'inaugurazione della nuova linea della metropolitana M4. Una scelta obbligata, "in ragione dell'adeguamento Istat" . "Tuttavia il lavoro che stiamo facendo" , ha precisato l'esponente del Partito democratico, "è armonizzare il più possibile gli abbonamenti, sollecitarli, anzi incrementarli e aiutare i cittadini milanesi" .

"Tenendo conto che noi scriviamo a bilancio 740 milioni e scriveremo 780" , ha proseguito l'assessore alla Mobilità, "ne mettiamo direttamente più di 300: non è sostenibile, ed è correttamente annunciata l'idea che a qualità di servizio debba corrispondere il contributo" .