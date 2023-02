Biliardini ai ragazzi del minorile dopo l’appello a Sanremo

"Dopo il suo monologo a Francesca Fagnani è arrivato un messaggio da parte di un imprenditore napoletano che vorrebbe regalare dei biliardini al carcere di Nisida", ha riferito Amadeus in conferenza stampa a Sanremo. "Siccome questo imprenditore è vicino al Napoli, spera che questi biliardini li possa consegnare Mister Spalletti" , ha aggiunto il presentatore. Arriveranno quindi molto presto i biliardini che hanno chiesto i ragazzi del carcere minorile di Nisida.

L'appello della Fagnani

Mercoledì, durante il suo monologo dal palco di Sanremo, la Fagnani aveva riportato la richiesta avanzata dai detenuti di poter avere dei calciobalilla. L’appello sembra andato a buon fine visto che in sala c'era Giovanni Liccardo, presidente della Lever Touch Spa, azienda leader napoletana che si occupa di riparare veicoli a livello mondiale. Il presidente si sarebbe subito attivato per comprare i biliardini e, subito dopo, avrebbe contattato Gianluca Guida, direttore di Nisida, e la Fagnani. Sembra proprio che ci sarà anche Luciano Spalletti, anche perché Liccardo è uno degli sponsor del Napoli. Come riportato da il Mattino, l’imprenditore ha spiegato che la sua azienda è molto attiva sia nel campo della formazione che in quello del sociale. Per esempio, per ogni vettura riparata la Lever Touch spa pianta un albero nelle zone colpite dalla deforestazione.

Non solo i calciobalilla