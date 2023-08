“BiM, Bicocca incontra Milano” continua la stagione estiva anche a settembre

Il progetto “BiM, Bicocca incontra Milano” continua per tutto il mese di settembre gli appuntamenti di una stagione estiva di concerti, mostre, tornei di scacchi, proiezioni cinematografiche, lezioni di yoga, di pilates e cene sociali, immersi nel verde, all’insegna dello stare insieme e del divertimento. L’ingresso è libero, gli eventi sono patrocinati dal Comune di Milano che vede ampliata in questo nuovo spazio l’offerta artistica, culturale e del tempo libero della città.

In attesa che si concluda nel 2026 il progetto BiM, alcune aree sono state aperte al pubblico, come la caffetteria e ristorante BiMstrò, il Bim Garden dove si svolgono attività e concerti all’aperto, e al primo piano gli spazi artistici e culturali di C41 Panorama e C41 Gallery; entrambi concludono venerdì 15 settembre la mostra dedicata a Isabelle Wenzel, artista e performer tedesca che usa la fotografia nella sua ricerca performativa sul corpo in disequilibrio e la vede soggetto e interprete, la retrospettiva sulla storia di C41 Panorama, la sua trasformazione nel tempo, dalla nascita nel 2011 come magazine indipendente online sulla cultura visiva contemporanea fino a diventare cartaceo nel 2015.

BiM Bicocca si trova a pochi minuti dal Parco Nord, il più grande di Milano, nel quartiere Bicocca dove sono già attive istituzioni culturali e scientifiche come l’Università degli Studi Milano-Bicocca, la Fondazione Pirelli, Pirelli HangarBicocca, TAM Teatro Arcimboldi, il Gruppo 24 Ore, il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti e Cineteca Milano MIC. Un progetto di rigenerazione e di riqualificazione urbana sostenibile mette insieme lavoro, cultura e socialità; due edifici, Pirelli 10 e Innovazione 3 trasformati in luoghi di lavoro, ben otto piani di uffici con terrazze, al centro uno spazio polifunzionale nel verde, un grande giardino, luogo di incontro e aggregazione, nuovo punto di riferimento della città di Milano. Progettato da Vittorio Gregoretti sull’ex fabbrica Pirelli negli anni Ottanta, viene oggi trasformato dallo studio di progettazione urbanistica e architettonica Piuarch insieme all’architetto Gino Garbellini, in ambienti e servizi per i cittadini, capaci di creare relazione tra lavoro e socialità e di ospitare circa cinquemila persone; il bosco urbano che dialoga con l’intera architettura è ideato dal paesaggista Antonio Perazzi.

Molte sono ancora le date della rassegna cinematografica di film e documentari indipendenti di BiM in collaborazione con Fuorimano Di/stanze, alle ore 21.30 di oggi, martedì 29 agosto, il film ma anche documentario Lynx Man, Finlandia, 2023, di Juha Suonpää, narra del rispetto e dell’armonia tra uomo e natura, di Hannu Rantala, un pensionato che decide di abbandonare la società e vivere nei boschi; martedì 5 settembre, The 11th Hour – L’undicesima ora, USA, 2007, documentario prodotto e narrato da Leonardo Di Caprio, diretto da Nadia Conners e Leila Conners Petersen, che vede come protagonisti lo scioglimento dei ghiacciai, gli uragani, le inondazioni, gli incendi, le montagne di rifiuti; martedì 12 settembre il film diretto da Michelangelo Frammartino, Il Buco, Italia, 2021, mette in evidenza e contrappone la costruzione negli anni Sessanta dell’edificio più alto d’Europa al luogo incontaminato e alla scoperta delle grotte più profonde del mondo; martedì 19 settembre, Dune, USA, 2021, di Denis Villeneuve, vede protagonista un pianeta, conteso anche se inospitale in quanto unico luogo dove cresce la spezia che allunga la vita, rende la mente umana più potente e rende possibile il viaggio interstellare; martedì 26 settembre il film Il petroliere , USA, 2007, di Paul Thomas Anderson, racconta della corsa verso il potere dello spietato minatore Daniel Plainview, nella conquista di un crescente numero di giacimenti.

Giovedì 14 settembre, alle ore 21 da non perdere l’appuntamento della rassegna estiva di cinema all’aperto “La linea milanese” dei capolavori di cinema milanese, curata da Cineteca Milano, alle ore 20 precede l’antologia Un mondo perfetto con la proposta di spot storici del Carosello prodotti a Milano, segue la proiezione del film Ratataplan, Italia 1979, Regia di Maurizio Nichetti, che ne è anche l’interprete insieme ad Angela Finocchiaro, la storia del neolaureato ingegnere Colombo della periferia milanese e delle sue disavventure, nella Milano fine anni Settanta.

All’aperto, immersi nel verde, si può approfondire il Vinyasa Krama Yoga, e il Pilates in collaborazione con Virgin Active, con lezioni gratuite il 6, 13, 20 e 27 settembre che hanno lo scopo di rafforzare e modellare il corpo, correggere la postura, migliorare la flessibilità, la respirazione e la tonicità muscolare.

Per concludere la giornata all’aperto, giovedì 7 settembre si può partecipare all’evento musicale Dj set + concerto Funclub Collective, che vede sul palco di BiM giovani sound designer, videomaker e musicisti dell’etichetta discografica, dove presentano la loro musica e in esclusiva per questa serata una nuova uscita; mercoledì 27 settembre, l’ultimo saluto all’estate di Radio Raheem SoundSystem, con l’esibizione dei musicisti di Radio Raheem, web radio milanese, in un inedito spettacolo di musica contemporanea, tra sound e generi diversi.