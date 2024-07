Guida ubriaco e senza patente e si schianta contro un muro: morta la figlia di 3 anni

Fermo immagine dal servizio del Tg3

Tragedia a Palermo, dove una bimba di soli 3 anni è deceduta a causa di un incidente stradale a bordo di una vettura alla guida della quale c'era il padre, risultato sprovvisto di patente e con un tasso alcolemico superiore al massimo consentito dalla legge: per la piccola Aurora non c'è stato nulla da fare, mentre i due genitori e il fratello gemello sono rimasti illesi.

Stando a quanto riferito dalle autorità, i fatti si sono verificati nella notte tra sabato 6 e domenica 7 agosto a Villabate, comune della città Metropolitana di Palermo. Per cause ancora da accertare, il padre della vittima, un uomo di circa quarant'anni, avrebbe improvvisamente perso il controllo della Volkswagen Polo che stava guidando all'altezza di via Natta. Sulla base di una prima ricostruzione fatta dagli inquirenti, pare che il conducente abbia avuto un problema all'uscita di una curva, finendo per schiantarsi tragicamente contro un muro. Oltre a padre e figlia, all'interno del mezzo a quattro ruote in quel momento si trovavano anche la madre di Aurora e il suo fratellino gemello.

Sono all'incirca le ore 3 del mattino, quando scatta la richiesta di soccorso: sul posto indicato dalla segnalazione si precipitano i carabinieri della Compagnia di Misilmeri e il personale del 118: le condizioni della piccola Aurora sembrano fin da subito gravi, mentre gli altri membri della famiglia che si trovavano a bordo della Volkswagen Polo al momento dell'incidente restano illesi. Purtroppo la disperata corsa in ambulanza verso il pronto soccorso dell'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo risulta vana e la bimba perde la vita.

Le prime indagini condotte dagli uomini dell'Arma hanno rivelato che il conducente aveva nel sangue un tasso alcolemico superiore al limite di 0,50 microgrammi per litro. Non solo, dato che l'uomo risultava anche sprovvisto di patente, che gli era stata ritirata, e il mezzo non aveva alcuna copertura assicurativa.

In attesa dello svolgimento degli esami autoptici sul corpicino della piccola Aurora, come disposto dalla procura della Repubblica di Palermo, proseguono le indagini da parte degli inquirenti per ricostruire le esatte dinamiche del tragico sinistro stradale: a questo scopo gli investigatori stanno vagliando anche le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza installate nei pressi del luogo dell'incidente. Il quarantenne rischia l'accusa di