Bimba mascherata da Meloni, la Premier: "Preparati, tra cinque anni..."

Una parrucca bionda in testa e una bandiera italiana avvolta attorno al collo. Poi l'inconfondibile slogan intonato a gran voce: "Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana". Quest'anno per carnevale la piccola Letizia aveva scelto di intepretare una personalità impegnativa: il premier Meloni. Lo ha fatto con la spontaneità di una bambina di 9 anni, imitanto la leader di Fratelli d'Italia nel suo modo di parlare e nel suo attaccamento alla patria. La notizia è che il video è arrivato proprio agli occhi di Giorgia - quella vera - la quale ha inviato alla bambina ascolana un'inaspettata risposta.

L'imitazione di Giorgia Meloni

Nel filmato, la giovanissima Letizia (figlia del compianto Ermanno Pieroni, dirigente sportivo che portò l'Ancona in Serie A) appariva nelle vesti del premier, seduta una scrivania. La piccola protagonista aveva imitato la Meloni non solo reinterpretando il suo celebre motto, ma parodiando anche l'altrettanto famosa risposta data lo scorso ottobre in Aula a Debora Seracchiani. "Mi guardi onorevole, le sembra che io sia un passo indietro agli uomini?". Infine Letizia si è messa cantare l'inno nazionale con convinzione, con tanto di bacio al tricolore. Proprio come avrebbe potuto fare la leader di Fratelli d'Italia. A mostrare al premier il video di quel curioso travestimento carnevalesco sarebbe stato poi il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti.

La risposta del premier a Letizia

E così è arrivata la risposta della Meloni. "Letizia, la tua maschera è la più bella di tutto il carnevale. Preparati che fra cinque anni ci vai tu" a palazzo Chigi, ha esclamato il premier in un video-selfie altrettanto spontaneo indirizzato alla bambina e accompagnato da un affettuoso saluto. "È stata graziosa la Meloni ad inviarci questo bellissimo video per tramite del sindaco Fioravanti", ha commentato sorride Mariolina Maggiori, madre di Letizia, come riporta il Resto del Carlino.

"Con mia figlia ogni anno cerchiamo di inventare una mascherata dedicata al personaggio del momento e quest’anno non poteva che essere la prima premier donna italiana, anche se mia figlia Letizia era intimorita dall’accento romano. Negli anni passati si è mascherata da Loredana Bertè quando è tornata a Sanremo, poi da Malgioglio al Grande Fratello. Stiamo già pensando a chi sarà il prossimo personaggio che Letizia impersonerà il prossimo carnevale", ha raccontato la donna.