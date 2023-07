Bimbo di 2 anni muore annegato in piscina: da Vicenza un'altra tragedia

Sembra non finire il numero di casi di bambini molto piccoli che perdono la vita dopo essere caduti nella piscina privata di casa. Soltanto pochissimi giorni fa Parma piangeva la morte di una bimba di un anno, e stasera, purtroppo, arriva la notizia di un altro drammatico annegamento, verificatosi a Cavazzale, in provincia di Vicenza.

Cosa è accaduto

A perdere la vita un bimbo di soli 2 anni. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il piccolo è caduto nella piscina installata nell'abitazione di famiglia in un momento di distrazione degli adulti. L'allarme è stato dato intorno alle 17:30, quando i genitori del piccolo lo hanno visto privo di sensi in acqua. Sul posto si sono precipitate le forze dell'ordine, oltre agli operatori sanitari del 118. La tragedia, stando alle informazioni riportate, è avvenuta in una villetta di recente costruzione sita in via Monte Cengio, a Cavazzale, frazione del Comune di Monticello Conte Otto (Vicenza). La piscina non era una di tipo gonfiabile, si trattava proprio di un'installazione con bordo a sfioro dell'acqua.

Il dramma

Purtroppo per il bambino non c'è stato scampo. Malgrado il tempestivo intervento dei genitori e dei soccorsi, che hanno fatto il possibile per rianimarlo, era ormai troppo tardi. Secondo quanto riportato da Ansa, a lungo sono durate le manovre di rianimazione cardio-polmonare, nessuno ha voluto arrendersi alla devastante situazione. Alla fine, però, è stato constatato il decesso del piccolo.

Le indagini

Malgrado il dolore di questa vicenda, i carabinieri del comando di Thiene dovranno indagare sul caso, così da comprendere le dinamiche della vicenda. Sarà necessario ascoltare entrambi i genitori, distrutti dalla perdita del figlio. Necessario compredere se vi siano state o meno delle responsabilità. Per quanto tempo, ad esempio, il bambino è rimasto incustodito?

Questi episodi, terribile nel dolore che portano, dovrebbero far alzare il livello di vigilanza nelle famiglie. Per bambini così piccoli è davvero un attimo cadere in acqua e annegare. A distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, abbiamo avuto il caso della bimba di Parma, che aveva solo un anno. Tornando indietro, c'è il dramma di Novi, a Modena, dove è morto un altro bambino di 2 anni. E poi, in Puglia, ci sono stati i due fratellini di 6 e 7 anni, trovati morti in una vasca per l'irrigazione nelle campagne del foggiano.