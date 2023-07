Bimba di un anno annega in piscina: nuova tragedia a Parma

Arriva da Parma la notizia di un'altra tragedia avvenuta in una piscina privata. A perdere la vita è una bimba di appena un anno e mezzo, finita sott'acqua in un momento di distrazione della famiglia. Non si tratta purtroppo dell'unico caso, motivo per cui sarebbe necessario alzare il livello di attenzione da parte dei genitori.

Cosa è accaduto

Quest'ultimo, tragico, episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi, martedì 11 luglio, nel terreno di un'abitazione di Casaltone (Parma). Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, in una zona comune fra alcune case era stata installata una piscina gonfiabile per i residenti, e questa mattina, intorno alle 11, la piccola stava giocando con l'acqua, insieme ad altri bambini.

Purtroppo un attimo di distrazione da parte degli adulti è stato fatale. La bambina è caduta in acqua ed è annegata, per lei non è stato possibile fare nulla. Appena i genitori si sono accorti di cosa era accaduto alla loro piccola hanno chiamato i soccorsi, tentando anche di rianimarla. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, insieme ai colleghi di Parmasoccorso e della Pubblica Assistenza di Colorno. Ogni tentativo è stato inutile, i sanitari hanno soltanto potuto constatare il decesso della bambina. A raggiungere il luogo della tragedia, in strada del Traglione, anche i carabinieri e gli agenti di polizia, che hanno immediatamente provveduto a effettuare i rilievi e ad ascoltare le testimonianze di chi era presente.

Il dramma

A perdere la vita, secondo quanto riportato da ParmaToday, è la piccola Ecaterina Graur, ultima di quattro figli. La famiglia della piccola è di origini moldave e vive qui in Italia da circa 6 anni. Il papà della bambina è un camionista. " Ci lascia sgomenti e sconvolti la notizia della scomparsa della piccola Ecaterina annegata questa mattina a Casaltone. Una vita giovanissima spezzata durante un momento di gioco. Ci stringiamo con affetto sincero alla famiglia e alle compagne e ai compagni di scuola, agli educatori e al personale dell'asilo nido Bruco Verde ", hanno dichiarato Michele Guerra e Caterina Bonetti, rispettivamente sindaco di Parma e assessore alla scuola.

I precedenti

Come abbiamo detto, non si tratta di un caso isolato. Siamo al terzo episodio del mese di luglio. A inizio mese, infatti, un bimbo di 2 anni della provincia di Modena è morto annegato nella piscina di casa, e una bambina di 7 ha perso la vita allo stesso modo mentre si trovava al centro sportivo di Battuda (Pavia).