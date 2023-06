Bimbo morto in un incidente a Roma: chi sono i "Theborderline", gli youtuber alla guida del Suv

Anche se è ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente stradale mortale avvenuto ieri pomeriggio tra via di Macchia Saponara e via Archelao di Mileto, in zona Casalpalocco a Roma, gli inquirenti sembrano avere pochi dubbi. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, le forze dell'ordine hanno sequestrato i telefonini dei giovani a bordo della Lamborghini, per verificare chi stava girando in quel momento il video - già acquisito dagli investigatori - forse per una challenge su YouTube, a causa del quale ha perso la vita un bimbo di 5 anni. A confermare questa ipotesi anche un filmato di quindici secondi comparso in rete in cui uno dei giovani afferma: "Secondo giorno in Lamborghini, per adesso tutto bene" .

Chi sono gli youtuber

A bordo del Suv, quattro youtuber avrebbero lanciato una delle consuete sfide sul web. Ma chi sono i protagonisti delle challenge? Dai primi riscontri si tratterebbe dei “Theborderline”, un gruppo di ventenni che si divertono a realizzare video demenziali su You Tube. Il loro canale social ha più di 600mila followers. L’obiettivo è quello di proporre sfide pericolose, inutili, senza senso solo per il semplice gusto di divertirsi e ottenere consensi dai followers.

Sulla Lamborghini presa in noleggio sembra stessero girando un video che sarebbe poi stato pubblicato. Un precedente filmato avevano promesso ai loro fan che se fossero riusciti a raccogliere 100mila like avrebbero trascorso 50 ore in macchina senza mai fermarsi. Sui social media i “Theborderline” si descrivono come giovani non ricchi. “Ci piace spendere – hanno scritto in un post – per farvi divertire. Ogni singolo euro guadagnato su YouTube verrà speso per portare video assurdi e unici” .

Le reazioni sui social