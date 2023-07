Tragedia in Puglia: bimbo di 6 anni muore annegato in mare

Tragedia in Puglia, dove un bambino di soli 6 anni ha perso la vita, morendo annegato in mare. Una dramma che si aggiunge a un'altra notizia straziante: già ieri, infatti, un bimbo di 2 anni è morto nella piscina allestita in casa.

Cosa è successo

Secondo quanto riportato sino ad ora, la tragedia è avvenuta questa mattina. Il bambino di 6 anni, di origini romene e residente a Canosa di Puglia, si trovava nella località marittima di Margherita di Savoia con alcuni compagni che come lui stavano partecipando a un campo estivo. Un'occasione per stare insieme e giocare dopo la chiusura delle scuole. La mattina di giochi e di risa, però, si è trasformata in un incubo.

Stando alla ricostruzione degli inquirenti, il piccolo stava giocando in mare, dinanzi al lido Paradiso dei giovani, quando qualcosa è andato storto. Per ragioni ancora da accertare, è infatti andato sott'acqua, morendo annegato. Compresa la gravità della situazione, si sono immediatamente mobilitati i soccorsi. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla per salvare il bambino, constatandone il decesso.

L'ipotesi malore

Ancora non si comprende che cosa possa aver provocato la morte del minore, che poco prima di perdere la vita stava facendo dei giochi in acqua. Stando ai primi accertamenti, il piccolo sarebbe morto a causa di un malore accusato durante l'attività.

Un dolore enorme per la famiglia. Il bimbo avrebbe compiuto 7 anni a breve, essendo nato il 21 luglio. Sul caso gli inquirenti stanno facendo degli accertamenti. A raggiungere la spiaggia anche il pubblico ministero della procura della Repubblica di Foggia, seguito dal medico di medicina legale.

La tragedia del bimbo di 2 anni

La drammatica notizia arriva dopo il terribile caso avvenuto ieri. Un bimbo di 2 anni, infatti, è morto nella piscina allestita nell'abitazione della sua famiglia, nel modenese. In questa circostanza, però, il piccolo è caduto in acqua in un momento in cui i genitori erano distratti.

Una fatalità inaccettabile verificatasi intorno alle 21. È stato il padre a trovare il piccolo privo di sensi e ad allertare i soccorsi. Malgrado la corsa in ospedale, per il bambino non è stato possibile fare nulla.