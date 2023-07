Blitz degli ecoattivisti, chiusi i parchi giochi a Milano: "Area pericolosa per la salute"

Nuovo blitz di Extinction Rebellion, e stavolta ad essere prese di mira sono state le aree giochi dedicate ai bambini nei parchi di Milano. Le zone sono state delimitate con del nastro giallo e sono stati affissi dei volantini, alcuni riportanti la scritta "Area pericolosa per la salute umana: in quest'area sono stati rilevati inquinamenti dell'aria oltre la soglia di sicurezza per la salute umana ", altri con il messaggio " Proteggi te stessa, i tuoi figli e le prossime generazioni: ti aspettiamo per parlarne martedì 25 luglio, ore 18:00, al giardino Lea Garofalo ".

La chiusura dei parchi

Una nuova manifestazione, dunque, per protestare contro la qualità dell'aria e sensibilizzare le persone. Le zone verdi che sono state coinvolte in quest'ultima mobilitazione degli attivisti di Extinction Rebellion sono il parco Valentino Bompiani in via Guido d'Arezzo, i giardini di piazza Gerusalemme e il giardino Salvador Allende in via Corleone.

Scivoli, altalene e altri giochi sono stati circondati di nastro giallo, quasi a voler ricordare una scena del crimine. Ancora una volta, gli ambientalisti hanno voluto portare l'attenzione sul cambiamento climatico e la crisi in atto. " Questa mattina in più parchi giochi di Milano sono stati resi inaccessibili i giochi per i bambini da un nastro segnaletico giallo e nero. Il motivo? L'area viene definita 'Pericolosa per la Salute Umana', soprattutto per i più piccoli e gli anziani ", si legge nel lungo post pubblicato sulla pagina Instagram del movimento pro-clima. " L'avvertimento è accompagnato da una serie di dati relativi alla bassa qualità dell'aria della Pianura Padana e alle morti premature di bambini e anziani dovute ad essa. Che la qualità dell'aria in Lombardia sia pessima lo si sa molto bene, ma non si stanno prendendo misure concrete per tutelare i più deboli ".

Gli attivisti spiegano che l'inquinamento atmosferico sta colpendo in particolar modo i soggetti più fragili e chiedono maggiori tutele da parte della politica. " Mentre passano la maggior parte del tempo in un ambiente che provoca gravi danni alla loro salute, chi li sta tutelando dalle 'linee caute' della Regione Lombardia? ", attaccano. " Vista l'indifferenza dei governi di fronte ai ripetuti allarmi lanciati dalla scienza, che futuro ci aspetta? La disobbedienza civile funziona. La storia dei diritti è stata fatta da masse di persone che si sono ribellate alle ingiustizie ".

L'appello

Viene dunque fatto un appello, indirizzato alle famiglie, a proteggere se stesse e i figli. Gli attivisti di Extinction Rebellion invitano dunque tutti a presentarsi il 25 luglio alle ore 18:00 al Giardino Lea Garofalo per un incontro formativo.