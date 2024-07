Blitz dei comunisti pro Palestina, striscione al Colosseo: "Herzog non è il benvenuto"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il blitz è stato compiuto nelle prime ore della mattina in un luogo nevralgico di Roma: il Ponte degli Annibali, di fronte al Colosseo. Alcuni militanti del Fronte comunista (Fc) e del Fronte della gioventù comunista (Fgc) hanno esposto uno striscione in occasione della visita a Roma di Isaac Herzog, presidente di Israele, con lo slogan in bella vista "Herzog not welcome! Free Palestine" ( "Herzog non è il benvenuto! Palestina libera" ). Il fronte anti Israele in Italia è ampio e agguerrito e trova spazio soprattutto nelle facoltà universitarie delle città più importanti, non perdendo mai l'occasione di protestare pubblicamente, anche in maniera plateale.

Le ragioni della protesta

Attraverso un comunicato stampa, il Fronte comunista e il Fronte della gioventù comunista hanno spiegato le ragioni della loro protesta. "Mentre migliaia di civili stanno morendo in Palestina - hanno scritto - Netanyahu e Herzog vanno in giro per il mondo a fare le passerelle per rinsaldare i rapporti con quei governi che si rendono ogni giorno sempre più complici di un genocidio. Era necessario ribadire come quei criminali con le mani sporche del sangue palestinese, tra cui Herzog, non saranno mai benvenuti tra le masse popolari e lavoratrici in Italia" . Una posizione quella dei comunisti che ricalca la falsariga delle altre sigle pro Palestina.

L'attacco al governo Meloni