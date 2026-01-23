Bologna-Celtic, rissa e lancio di materiale pericoloso: 47 denunciati e un arresto

Ha lasciato brutti strascichi, tutt'altro che sportivi, la gara di Europa League disputata giovedì 22 gennaio tra Bologna e Celtic Glasgow che si è conclusa con un pareggio sul campo (2-2). Purtroppo, stavolta, non si parla di calcio ma di teppisti visto che 41 tifosi scozzesi, un irlandese e cinque italiani sono stati denunciati per rissa e lancio di materiale pericoloso tra cui bottigliette di vetro oltre all'utilizzo di cinture di cuoio.

La ricostruzione della Questura

Un tifoso scozzese, invece, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale aggravata. Il questore Gaetano Bonaccorso ha successivamente emesso quattro provvedimenti di Daspo e 41 fogli di via obbligatori, tutti notificati. Tutto ha inizio prima della gara di calcio nel pomeriggio di giovedì quando un gruppo composto da cinquanta supporters scozzesi ha creato disordini nei pressi del Bar Dalla, in Via Andrea Costa, un classico luogo di ritrovo degli ultras bolognesi, "i gnorando le modalità e i percorsi organizzati dalle autorità per il raggiungimento dello stadio Dall'Ara" , ha scritto la Polizia di Stato in un comunicato, aggiungendo che si tratta di un " noto luogo di ritrovo degli ultras locali" .

Secondo quanto ricostruito dalla Questura, dopo alcune provocazioni verbali rivolte dai tifosi scozzesi verso un gruppo di circa trenta ultras bolognesi, ha avuto origine una rissa di alcuni minuti con lancio di bottiglie in vetro e l'utilizzo di cinture in cuoio. Immediatamente si è attivato l'intervento del personale della digos del reparto Mobile della polizia che ha bloccato i due gruppi e portato i responsabili in Questura: da qui l'identificazione e le 47 denunce all'autorità giudiziaria. La Questura del capoluogo emiliano sta valutando se adottare anche altri provvedimenti di divieto di accesso agli impianti sportivi.

L'espulsione dal territorio italiano

Nel pomeriggio odierno, dopo che è arrivata la notifica di convalida dell'arresto del supporter scozzese fermato ieri con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale aggravata, verso quest'uomo è stata anche emessa la misura del divieto dimora. L'ufficio immigrazione ha anche adottato un provvedimento di espulsione dal territorio italiano con l'ordine di lasciarlo entro sette giorni.

Cosa è successo durante la gara

Questi disordini avvenuti in città prima della gara, però, non hanno condizionato l'andamento della partita

di calcio: fortunatamente, nel corso dell'incontro non sono state riscontrate ulteriori criticità. Le autorità stanno valutando l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti di divieto di accesso agli impianti sportivi.