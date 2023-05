Bomba d'acqua nell'Avellinese. Un uomo travolto dalla sua macchina

La bomba d'acqua che si è improvvisamente abbattuta durante il primo pomeriggio di oggi sul territorio del comune di Forino (in provincia di Avellino) ha fatto scattare l'allarme della locale Protezione civile e dei Vigili del fuoco, che si sono immediatamente messi all'opera per portare soccorso alla popolazione: purtroppo si conta già una vittima, un uomo di 45 anni, il cui corpo è stato recuperato poco fa.

La bomba d'acqua

A risultare particolarmente colpita dal fulmineo nubifragio è stata la frazione di Celzi, purtroppo già più volte oggetto di allagamenti a seguito della caduta di abbondanti precipitazioni. L'ultimo episodio si è verificato lo scorso novembre, quando alcune famiglie furono tratte in salvo a bordo di gommoni proprio a causa dell'acqua che aveva invaso l'intera frazione.

Stando a quanto riferito dagli uomini della Protezione civile, tra l'area di Furino e quella dei comuni limitrofi iniziano a contarsi degli ingenti danni.

Uomo disperso

Le ricerche dell'uomo disperso segnalato dai soccorritori fin dalle prime fasi del loro intervento si sono concluse purtroppo in modo tragico: il corpo senza vita di un uomo di 45 anni è stato infatti recuperato a Contrada. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un contadino, sorpreso dal nubifragio mentre stava lavorando in un castagneto.

Il 45enne si trovava in una zona particolarmente impervia, quando sul territorio di Forino e Montoro si è abbattuta la bomba d'acqua. Sceso dalla propria auto, l'uomo ha cercato dei supporti da mettere sotto le ruote del mezzo, nel tentativo di ancorarlo al terreno per evitare che fosse trascinato via dall'acqua. Pare che a un certo punto il freno a mano abbia ceduto, e il contadino sia rimasto travolto dal veicolo senza alcuna possibilità di salvarsi: saranno ora le forze dell'ordine, accorse sul luogo dell'incidente, a tentere di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Le condoglianze