Botte, sangue e stupro: l'orrore in ascensore. Chi è la belva della stazione Centrale di Milano

L'ascensore è il numero 6. Stazione Centrale di Milano. Le telecamere di videosorveglianza riprendono il marocchino che all'alba di giovedì ha aggredito, picchiato "a sangue" e stuprato una ragazza di 36 anni.

Gli inquirenti la descrivono come un'aggressione terribile. Uno stupro preceduto da un brutale pestaggio "a sangue". Mancano pochi minuti alle 6 di giovedì mattina quando una turista 36enne, in arrivo dalla Norvegia e diretta a Parigi, entra nell'androne della stazione meneghina e si ferma con le sue valigie accanto all'anscensore. All'improvviso un uomo la avvicina, la spinge dentro uno degli ascensori dell'hub ferroviario, la picchia e abusa di lei.

"Picchiata a sangue"

Le immagini delle telecamere di sorveglianza, che non vengono visionate in diretta ma anche hanno permesso agli inquirenti di rintracciare in poche ore l'aggressore, mostrano le violenze subite dalla donna. "Si vede tutto, lui che la trascina e poi la colpisce e ne abusa", racconta chi ha potuto visionare il filmato. La giovane ha gridato a lungo mentre l'uomo la trascinava nell'ascensore per cercare di richiamare l'attenzione: "Ha urlato, si è dimenata, ha cercato di chiedere aiuto - sussura chi indaga - ma nessuno l'ha sentita".

A trovare la giovane subito dopo la violenza sarebbe stato una guardia giurata. Informata la Polfer e il 118, la turista è stata portata alla clinica Mangiagalli per le cure del caso. Denunciata la violenza, è subito scattata la caccia all'uomo.

Chi è lo stupratore

L'uomo è un 27enne di origine marocchina, che vive nella zona della stazione e ha numerose identità. Non si sa ancora se ha precedenti o meno. Fermato vicino allo scalo ferroviario su disposizione del pm Alessia Menegazzo, indossava ancora gli stessi abiti del giorno precedente. Portato a San Vittore, sarà interrogato dal gip Patrizia Nobile per la convalida del fermo e per la misura cautelare. Secondo quanto risulta al Giornale.it, il frame del video con il volto dell'aggressore è stato diffuso agli agenti operativi ed è stato riconosciuto tra i tanti sbandati che circolano attorno allo scalo meneghino.

Articolo in aggiornamento