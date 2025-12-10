Bozzetti: "Cucina italiana, il riconoscimento Unesco premia il nostro saper fare"

“Il riconoscimento Unesco della cucina italiana come patrimonio dell’umanità rappresenta un successo straordinario per il nostro Paese e la conferma dell’unicità del nostro saper fare. È un risultato che premia tutti gli attori e gli operatori della filiera del food che ogni giorno lavorano con passione e dedizione e tramandano la cultura italiana della nostra cucina facendola amare da tutto il mondo e grazie anche al lavoro del Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e all'impegno del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che il Made in Italy ottiene oggi un ulteriore e meritato valore internazionale”. Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano commenta così il prestigioso riconoscimento internazionale.

E prosegue sottolinenando: “Ci ricorda che il valore dell’Italia nasce dalla sua capacità di trasformare tradizioni secolari in cultura condivisa. La nostra cucina non è solo un insieme di prodotti e ricette: è un linguaggio che racconta identità, lavoro, territori e relazioni e appartiene a tutto il Paese.

Soddisfazione da parte del presidente di Fondazione che ha anche un ulteriore significato, legato alle manifestazioni di Fiera Milano legate al alla food, alla cucina e all’accoglienza: “Con le nostre fiere di settore organizzate e ospitate come Tuttofood riferimento per l’agroalimentare, Host vetrina internazionale per ristorazione e accoglienza e con L’Artigiano in Fiera che proprio in questi giorni valorizza anche le tradizioni alimentari più locali, il sistema Fiera Milano si conferma piattaforma strategica per promuovere e sostenere il Made in Italy nel mondo”.

"Le fiere sono luoghi di incontro, di scambio e di evoluzione: spazi in cui la nostra cultura produttiva si racconta, si rinnova e continua a generare valore - conclude Bozzetti -. Fondazione Fiera Milano sarà sempre al fianco del nostro tessuto produttivo per la.”