Bozzetti: "Micam 100 vetrina mondiale del made in Italy"

“La centesima edizione di Micam a Fieramilano Rho testimonia la forza del sistema fieristico milanese come vetrina del Made in Italy e hub di relazioni internazionali. Un traguardo che rappresenta non solo un successo per il settore calzaturiero, ma anche un omaggio a una manifestazione che in cento edizioni ha saputo imporsi come punto di riferimento mondiale della moda e del business”. Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano commenta così l’importanza appuntamento speciale della manifestazione che celebra cinquant’anni di vita con l’edizione che si tiene dal 7 al 9 settembre prossimi con 870 brand: 401 italiani e 469 esteri, con oltre 30mila buyer attesi da 150 Paesi.

Occasione per sottolineare anche il ruolo di Fiera Milano come motore di sviluppo per l’economia. “Le fiere generano ogni anno per le quattro principali filiere del Made in Italy – arredamento, moda, meccanica strumentale e food – un valore di vendite pari a circa 47 miliardi di euro, con una ricaduta economica sul territorio lombardo di 4,3 miliardi.

Il sistema Fiera Milano - aggiunge Giovanni Bozzetti -e accoglieprofessionali l’anno, con un impatto che si estende anche a settori scientifici e culturali. Sonodi politica industriale, in grado di favorire innovazione, export e internazionalizzazione, stimolando al contempo investimenti e crescita competitiva per il Paese”.