Bozzetti: "Il via libera al centro di produzione Rai passo avanti per l'area ex Fiera Milano"

“Con la delibera di oggi compiamo un ulteriore passo verso la completa rifunzionalizzazione dell’area dell’ex Fiera di Milano che, insieme all’edificio che la Rai adibirà a uffici e centro di produzione, comprende anche la costruzione, attualmente in corso, di un hotel per un investimento complessivo di oltre 200 milioni di euro”. Così Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, commenta l’approvazione da parte della giunta comunale dello schema di convenzione del permesso di costruire tra il Comune di Milano e Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano per la realizzazione di un nuovo edificio polifunzionale nell’ambito dell’accordo di programma Fiera Polo Urbano che ospiterà il Centro di produzione Rai nell’area tra via Gattamelata e via Colleoni, accorpando in un unico polo le attuali sedi di corso Sempione e via Mecenate.

“È una grande soddisfazione - aggiunge Bozzetti - che ci fa entrare nella fase operativa di uno dei progetti più importanti dei prossimi anni e che conferma il rapporto indissolubile tra la Fondazione e la città, oltre al suo ruolo di attore per la crescita e lo sviluppo del territorio”.

L’area dell’ intervento di rigenerazione urbana si colloca lungo l’asse di sviluppo urbano dell’ambito “Polo Urbano Fiera-Congressi” di proprietà di Fondazione Fiera Milano, all’interno del Municipio 8, e presenta un’estensione pari a. L’edificio avrà un’altezza di 34,11 metri e una superficie lorda di circa 35mila metri quadrati.