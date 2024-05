Il branco di coetanee picchia la 14enne, i ragazzi filmano la violenza: l'orrore in Valle d'Aosta

Ad aspettarla erano in 6, pronte a scagliarsi nei suoi confronti e a picchiarla. Protagoniste soddisfatte della scena che è stata immortalata dalle riprese con il cellulare di chi stava assistendo all'aggressione. A rimetterci è stata una ragazza di 14 anni, vittima del branco formato da coetanee. La giovane, dopo essere stata attirata da quella che doveva essere una sua amica, è finita nel mirino del gruppo violento all'interno del parcheggio dell'autostazione della cittadina in Valle d'Aosta. La denuncia è arrivata dalla madre della 14enne.

L'episodio si è verificato nel pomeriggio di giovedì. La ragazza aveva un appuntamento con un'amica, ma ad attenderla sul posto c'erano altre cinque adolescenti e un alcuni ragazzi. La situazione non prometteva nulla di buono e infatti quanto accaduto a stretto giro ne è stata la triste conferma. Prima gli insulti, poi i calci e i pugni. Dalle parole sono passate ai fatti. Nel frattempo il resto della comitiva era concentrato nel catturare i momenti dell'aggressione con il telefonino.

Con la 14enne c'era il suo migliore amico, che a sua volta è stato minacciato. Successivamente un adulto, dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto, è subito intervenuto ma al suo arrivo il branco è scappato per far perdere le proprie tracce. La ragazza è rimasta a terra e in un secondo momento ha chiamato i genitori per metterli al corrente della violenza subita. Quella che doveva essere una sua amica non si è dimostrata tale: alla fine tutto ha assunto i contorni di una vera e propria trappola in cui farla cadere per scarventarsi contro la coetanea.

La vittima si è recata in pronto soccorso con un dolore alla testa, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. La madre ha sporto denuncia ai carabinieri di Chatillon\Saint-Vincent, che ora stanno svolgendo le indagini e - riferisce La Stampa - hanno trasmesso gli atti alla procura per i minorenni di Torino. Le ragazzine coinvolte erano conosciute dalla vittima e dalla sua famiglia.