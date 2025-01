Brescia, trova pistola e parte un colpo: bimba di 3 anni gravissima

Ascolta ora 00:00 00:00

In aggiornamento

Tragedia a Gardone Valtrompia, nel bresciano. Una bambina di 3 anni, maneggiando una pistola trovata in casa, detenuta legalmente dal padre, ha fatto partite un colpo e un proiettile l'ha colpita. L'allarme è scattato immediatamente, attorno alle ore 16.00: la piccola è stata trasportata in condizioni gravissime all'Ospedale Civile di Brescia, dove è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione pediatrica. Secondo le prime informazioni disponibili, è in coma ma respira in modo regolare.

La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri arrivati sul posto con i soccorritori.

Gli agenti sono al lavoro per capire dove la bimba abbia trovato la pistola, dove e come l’arma fosse custodita. I militari hanno ascoltato diversi testimoni e hanno effettuato i rilievi nell'abitazione dove è avvenuto il dramma.