Brescia si prepara alla quinta edizione della competizione "Spaccagambe"

Sabato 3 maggio torna a Brescia “Spaccagambe”, l’evento sportivo non competitivo organizzato da Ginnastica Dinamica Militare Italiana 1978 (GDM). Oltre 2.500 atleti da tutta Italia si ritroveranno tra il Campo di Marte e i sentieri del Monte Maddalena per affrontare un’ora di allenamento a corpo libero ad alta intensità e una corsa di 9 km con 600 metri di dislivello. Il nome della competizione prende ispirazione dall’ultimo esercizio dell’ora di allenamento che precede la corsa: una combinazione intensa di quattro esercizi funzionali, pensata per mettere alla prova forza resistenza e coordinazione. Ideata da Matteo Sainaghi, presidente e fondatore della GDM, la Spaccagambe è molto più di una “gara”: «È una prova di autodisciplina e forza mentale. Nessuno perde, tutti vincono sfidando i propri limiti», spiega. E aggiunge: “E’ un esercizio tosto, il nome fa paura solo a sentirlo, ma rappresenta la sfida finale con sé stessi, più mentale che fisica”. Una caratteristica distintive dell’evento è la partecipazione equamente distribuita tra uomini e donne provenienti da tutta Italia.

Nata nel 2021 dopo il lockdown, l’iniziativa ha visto crescere rapidamente la partecipazione, grazie al metodo unico della GDM, che oggi conta oltre 60.000 iscritti e 500 centri in Italia e in Europa. La disciplina, riconosciuta dal CONI tramite il CSI, si basa su tre principi chiave: allenamento senza macchinari, totale assenza di comfort per stimolare l’adattamento fisico, e lavoro di gruppo senza competizione individuale.

Matteo Sainaghi, laureato in Terapia della Riabilitazione, è anche autore del libro Intelligenza Motoria (Mondadori) e ha formato più di 300 istruttori. Personalità poliedrica, è anche musicista: insieme a Giancarlo Prandelli forma il duo GianTheo, autore del brano “Catene”, inno della GDM e simbolo del messaggio del movimento: “Il vero limite è solo la pigrizia”.

La manifestazione è stata recentemente presentata anche al Senato della Repubblica, a conferma del crescente interesse verso un’attività che unisce benessere, rigore e inclusione.

Una delle curiosità più interessanti riguarda il fatto che non c’è classifica ufficiale: la Spaccagambe è pensata per essere allenante e inclusiva, non competitiva. Tuttavia, in modo goliardico, vengono comunque premiati i primi tre uomini e le prime tre donne al traguardo, giusto per “onorare” la fatica con un sorriso.

Altro dettaglio singolare: tutto si svolge senza musica durante l’allenamento, in pieno silenzio operativo, per migliorare concentrazione e ascolto del proprio corpo.