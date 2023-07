Investe e uccide un bracciante agricolo: a Brindisi è caccia al pirata della strada

Un tragico incidente è accaduto all’alba di questa mattina a Montalbano di Fasano, una frazione di Fasano, in provincia di Brindisi. Un uomo di 30 anni, originario del Mali, era in bicicletta quando è stato investito da un’auto pirata. Per lui non c'è stato nulla da fare purtroppo. Il conducente del mezzo è fuggito senza prestare soccorso ed il corpo della vittima è stato trovato riverso sull’asfalto dagli altri automobilisti di passaggio. È morto sul colpo il giovane uomo che probabilmente si stava recando a lavoro stando alle prime informazioni. Si tratta di un bracciante agricolo dipendente di un’azienda agricola del posto e da tempo era domiciliato a Montalbano.

Come si legge sul quotidiano regionale “La Gazzetta del Mezzogiorno”, ad allertare i carabinieri sono stati gli altri conducenti ed al suo arrivo il 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso del maliano. Ora tutta la zona, la strada provinciale 10 che collega Montalbano di Fasano a Torre Canne (una località sul mare), è pattugliata dalle forze dell’ordine e si stanno individuando le telecamere di videosorveglianza per risalire al responsabile dell’incidente e capire la dinamica di quanto accaduto.

Si tratta, purtroppo, del secondo incidente stradale che accade nel Brindisino nelle ultime ventiquattr’ore. Ieri pomeriggio, ad Erchie (un piccolo Comune della provincia), in pieno centro abitato, intorno alle 19 una moto Yamaha si è scontrata con una Fiat Punto guidata da una donna di 70 anni. A perdere la vita il motociclista, un uomo di 57 anni di Erchie.