Business aviation, Sea Prime negli Usa promuove la sostenibilità

Sea Prime, che con il brand Milano Prime gestisce le infrastrutture di business&general aviation negli aeroporti di Linate e Malpensa ed è uno dei principali operatori in Italia e in Europa, partecipa all'edizione 2023 della Schedulers and Dispatchers Conference a Nashville negli Stati Uniti, uno degli eventi di settori più importanti per il settore che si tiene fino al 26 gennaio.

Appuntamento a cui partecipa all’insegna della sostenibilità dopo un inizio di 2023 molto positivo per Milano Prime, che ha registrato +25% di movimenti di business aviation rispetto al 2022 anche grazie alla Milan Fashion Week Men appena conclusa, confermando come Sea Prime continua a concentrarsi anche per il 2023 sulla una crescita sostenibile.

Il nuovo hangar per la manutenzione di Linate Prime, di 4.700 metri quadrati, che entrerà in funzione a breve, ha ottenuto un design rating Excellent (84,7% di punteggio complessivo) secondo il metodo di valutazione di sostenibilità riconosciuto a livello internazionale, BREEAM®, con punteggi intorno al 90% per le categorie “Management”, “Energy” e “Health and Wellbeing”. L’ hangar - l'undicesimo di Milano Prime a Linate - consolida e amplia la Bombardier Authorized Service Facility gestita da Sirio Spa, parte del gruppo Directional Aviation.

Sempre da quest’anno un altro importante passo verso la sostenibilità è la possibilità, per gli operatori di business aviation che operano o transitano da Milano Prime, il primo in Italia, di fare rifornimento con Eni Biojet, miscela di JetA1 con il 20% di biocarburante prodotto da materie prime di scarto, grassi animali e oli vegetali, un passo importante nel processo di decarbonizzazione. Il Saf è un sostituto del tradizionale carburante per jet a base fossile che può ridurre le emissioni di gas serra di oltre il 90%.

“Siamo davvero orgogliosi dei risultati ottenuti fino ad oggi, che abbiamo raggiunto grazie alla preziosa collaborazione e fiducia di partner e stakeholder, e di vedere che anche il 2023 si è aperto all’insegna della crescita - commenta Chiara Dorigotti, chief executive officer di Sea Prime -. Il risultato ottenuto con la certificazione BREEAM® per il nuovo hangar la dimostrazione tangibile della scelta di sostenibilità fatta anche nello sviluppo di nuove infrastrutture che rimane il nostro principale obiettivo per il prossimo periodo”.