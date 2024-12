Business aviation, Sea Prime presenta a Dubai i progetti di sviluppo di Linate

Ascolta ora 00:00 00:00

Sea Prime che, con il brand Milano Prime, è il principale gestore aeroportuale di business&general aviation in Italia - uno dei primi in Europa - partecipa come espositore a Mebaa 2024, uno dei più importanti appuntamenti per la business aviation in programma dal 10 al 12 dicembre a Dubai (stand 883).

Partecipazione che per Sea Prime è un’occasione uica per presentare il progetto infrastrutturale di sviluppo di Linate Prime che, con i lavori in corso per l'ampliamento del Terminal e delle aree di parcheggio, progetto migliorerà i servizi ai passeggeri e fornirà nuovi spazi lounge.

Espansione che, in linea con le prossime, è stata decisa perdei clienti nazionali e internazionali. Un aspetto qualificante del progetto è l’ampliamento di circa 10mila metri quadratidel piazzale aeromobili, che precederà i lavori del terminal.

“Il progetto è un passo significativo nel nostro impegno per fornire un'esperienza di alto livello ai nostri clienti, compresi quelli provenienti dal Middle East che rappresentano circa il 5% del traffico gestito nei nostri scali - spiega Chiara Dorigotti, ceo di Sea Prime -.

Con il comfort e l'efficienza al centro di questo nuovo sviluppo, stiamo rafforzando la nostra posizione di leadership nella business aviation in Italia e in Europa, preparandoci anche alle esigenze di un grande evento internazionale come le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026”.