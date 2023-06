Cade albero all'uscita dell'oratorio, 8 feriti: gravi madre e figlia di 7 anni

Paura questo pomeriggio in un oratorio di Luino, in provincia di Verese. Il ramo di una grossa pianta si è improvvisamente staccato, cadendo su alcuni bambini che stavano uscendo dalla struttura. Il bilancio è di 8 feriti (6 adulti e 2 minori), alcuni dei quali anche gravi.

Momenti di paura

L'episodio nel corso del pomeriggio di oggi, lunedì 26 giugno. Passate le 17:30, i piccoli stavano lasciando l'oratorio per raggiungere l'esterno della chiesa di San Pietro, dove si trova un giardino, quando è accaduto l'impensabile. Il ramo di un grosso ippocastano si è staccato all'improvviso, cadendo sui bambini e su alcuni accompagnatori.

L'allarme è stato dato subito, e sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, muniti di automediche e ambulanze, arrivate dalla Croce Rossa di Varese, da Luino, da Sos di Cunardo e Valceresio. Mobilitati anche due elicotteri Areu predisposti per il soccorso. A raggiungere la zona anche i vigili del fuoco, arrivati con un'autopompa e un mezzo fuoristrada. L'intervento di questi ultimi è stato fondamentale per liberare tre persone tagliando alcune parti del ramo.

I feriti

Sono in tutto 8 le persone che sono rimaste ferite, e fra queste una mamma e la figlia di 7 anni sono al momento gravi. Secondo quanto riferito da Varesenews, la donna è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza, dove è stato riscontrato un trauma midolallare grave. La bimba, invece, è ricoverata al Papa Giovanni di Bergamo. Ha riportato seri traumi al cranio e al volto, e i medici hanno deciso di intubarla. Trasportati in ospedale anche tutti gli altri, ma in codice giallo. Sono state coinvolte le strutture ospedaliere di Luino, Varese e Cittiglio.

La comunità sotto choc

A raggiungere l'oratorio, sito in viale Rimembranze, anche i carabinieri della stazione locale, che stanno cercando di fare chiarezza sulla vicenda. La pianta, a quanto pare, appariva sana e non aveva mai destato preoccupazioni. " Dalle prime informazioni, sembra che senza nessun segnale premonitore un albero di alto fusto davanti alla chiesa si sia spezzato travolgendo alcune fra cui anche dei bambini. Almeno due sono le persone soccorse in codice rosso ", ha dichiarato Enrico Bianchi, sindaco di Luino.

Proprio a causa del pericolo, la zona è stata transennata. Le autorità locali attendono che il tecnico agronomo del Comune abbia verificato lo stato della pianta.