Cade da cavallo in una scuderia del milanese: ragazza di 23anni in gravissime condizioni

Una ragazza di 23 anni si trova ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di Milano a causa di una caduta da cavallo avvenuta all'interno di una scuderia di Buccinasco.

Stando a quanto riferito dalle autorità locali, il drammatico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 1 luglio, nel centro ippico sito in via Marconi al civico 8. La giovane è caduta dall'animale mentre stava cavalcando, e i soccorsi sono scattati immediatamente, intorno alle ore 18.00. La situazione è apparsa fin da subito molto grave alle persone che hanno assistito le 23enne, tanto che l'Areu, l'Agenzia regionale emergenza urgenza, ha deciso di inviare sul posto non solo un'autoambulanza ma anche l'elisoccorso.

Il personale medico ha prestato i primi soccorsi alla ragazza, provvedendo a intubarla e quindi a caricarla a bordo del velivolo, a bordo del quale è stata trasferita d'urgenza in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, dove si trova tuttora ricoverata in gravissime condizioni. Secondo quanto riferito dai sanitari, a causa della caduta da cavallo la 23enne avrebbe riportato un grave trauma cranico.

In via Marconi a Buccinasco sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Corsico, i quali hanno dato immediatamente avvio alle indagini per ricostruire l'esatta dinamica del terribile incidente.

Resta in primis da stabilire se si sia trattato di una fatalità, se sia stata la ragazza a commettere un errore oppure se siano rilevabili eventuali responsabilità.

Qualche mese fa, per la precisione a marzo, si era verificato un incidente simile all'interno del maneggio di Truccazzano (Milano): per fortuna allora la vittima non riportò gravi conseguenze dopo la caduta da cavallo.