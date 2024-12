Cagliari, si arrampica fino a 4° piano per andare dalla fidanzata e cade: morto 32enne

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia a Cagliari, dove un uomo di 32 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal quarto piano di un palazzo. Secondo quanto riferito sino ad ora, la vittima si era arrampicata all'esterno dell'edificio nel disperato tentativo di raggiungere l'appartamento in cui viveva la fidanzata, con la quale aveva litigato. Un gesto che si è rivelato fatale.

Stando alla ricostruzione fornita dagli inquirenti, l'episodio si è svolto nel cuore della notte, fra sabato 27 e domenica 28 dicembre. La vittima, un 32enne di nazionalità tedesca, si trovava a Cagliari con la fidanzata per trascorrere le vacanze natalizie. I due alloggiavano in un appartamento di via Schiavazzi, nel quartiere di Sant'Elia. Dopo un'accesa discussione, si sarebbero separati. Il 32enne avrebbe lasciato l'immobile, allontanandosi di proposito, salvo poi cambiare idea e tornare indietro.

L'uomo avrebbe cercato di tornare nell'appartamento per chiarire con la fidanzata, che però è rimasta ferma nella sua decisione. A quel punto, sempre stando a quanto riportato, il 32enne avrebbe avuto l'idea di arrampicarsi dall'esterno per raggiungere il piano in cui alloggiava la donna. Servendosi della grondaia, l'uomo ha cominciato la sua salita ma, una volta arrivato al quarto piano, avrebbe perso l'equilibrio, precipitando nel vuoto.

Immediata la chiamata ai soccorsi, che non hanno però potuto far nulla per salvargli la vita. Troppo gravi le lesioni riportate nella caduta. Sembra infatti che il 32enne sia morto sul colpo. I soccorritori del 118 intervenuti in via Schiavazzi hanno solo potuto constatare il decesso.

A raggiungere la strada anche i carabinieri, infromati sui fatti. I militari hanno ascoltato il racconto della compagna del 32enne.

Dato che la vicenda pare chiara, la procura della Repubblica di Cagliari ha deciso di non aprire alcuna

La vittima si chiama Georg Pfaffenroth, ed è residente in Svizzera, mentre la compagna, stando a quanto si apprende, risiede a Cagliari.