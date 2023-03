Il cameriere le fa lo sgambetto, presa la borseggiatrice incubo dei locali

È stata acciuffata grazie alla prontezza di un cameriere una delle borseggiatrici seriali del centro di Roma. Kathia Guzman, 35 anni, di origini cubane, è diventata l’incubo dei turisti della Capitale. Già fermata a novembre e a gennaio scorsi, la donna, appena ne ha la possibilità, ricomincia a rubare borse e portafogli alle sue vittime, soprattutto agli avventori di bar e pub. Questa volta è andata male alla borseggiatrice, sgambettata da un cameriere mentre tentava di fuggire.

Il fatto

Nella giornata di ieri la 35enne aveva preso di mira uno dei locali di via delle Muratte, dove a cena c’era una turista tedesca. La donna, appena si è seduta a tavola, ha appoggiato incautamente la borsa a terra attirando l’attenzione della borseggiatrice, la quale agisce sempre insieme a un complice. Il modus operandi non cambia mai: la persona che accompagna la Guzman distrae i clienti, mentre lei, appena può, afferra il primo oggetto a portata di mano e scappa via. Stavolta il giochetto non è riuscito. Il complice l’ha fatta franca, mentre la ladra cubana è stata fermata grazie alla prontezza di riflessi di un cameriere che le ha messo lo sgambetto facendola ruzzolare a terra.

I precedenti penali della cubana

Giunti sul posto, i carabinieri non ci hanno messo molto a scoprire il passato della borseggiatrice. Recentemente la donna era stata già fermata due volte con l’accusa di furto aggravato. Allora, come riporta il quotidiano Il Messaggero, l’arresto era stato convalidato, ma nei suoi confronti non erano state emesse misure cautelari. Ora i risvolti giudiziari saranno diversi.

Il rito abbreviato

La cubana, colta in flagrante, ha scelto il rito abbreviato e non potrà lasciare il Comune di Latina dove ha il domicilio fino a quando non sarà emessa la sentenza. I furti nel centro di Roma, in ogni caso, sono in continuo aumento. Alcuni giorni fa le forze dell’ordine hanno tratto in arresto quattro persone proprio mentre rubavano i portafogli dalle borse di alcuni avventori di un ristorante. I titolari dei locali, intanto, cercano di ricorrere ai ripari per tutelare i clienti e la loro attività, attivando i sistemi di videosorveglianza interni ed esterni, anche se i borseggiatori sono molto scaltri e spesso riescono a sfuggire alla cattura.