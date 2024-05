Terremoto di magnitudo di 3.7: cosa sta succedendo ai Campi Flegrei

Continuano a tremare i Campi Flegrei. Dalle ore 6.06 di questa mattina sabato 18 maggio, così come segnalato dall'Ingv (l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), è in corso uno sciame sismico nell'area. L'evento maggiore si è registrato alle 6.30 e ha avuto una magnitudo di 3.7. Il terremoto è avvenuto in zona Solfatara ad una profondità di 2,8 km. Fino ad ora sono 4 i fenomeni registrati. Gli altri hanno avuto una magnitudo compresa tra 1.0 e 2.2.

In seguito all’evento più forte, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della Protezione Civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, anche in diverse aree di Napoli, a causa della scarsa profondità. Al momento, per fortuna, dalle prime verifiche non risultano feriti o danni.

#Terremoto #CampiFlegrei: dalle 6.06 registrato sciame sismico in area flegrea. La scossa maggiore è di Md 3.7. La nostra Sala Situazione Italia è in contatto con le strutture di #protezionecivile sul territorio. Dalle prime verifiche NON risultano danni.

[#18maggio h7.15]

Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha rassicurato la popolazione con un messaggio pubblicato su Facebook. "Buongiorno a tutti, un risveglio con un nuovo sciame sismico, stiamo monitorando la situazione, come sempre sarete aggiornati su tutto, sono in contatto con l’Osservatorio Vesuviano, scrivetemi per ogni eventuale richiesta". Lo stesso primo cittadino ha anche scritto che " per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale : 081/8551891, Protezione Civile : 081/18894400. In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno".

