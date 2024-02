Cani incatenati, denutriti e uno morto di fame: l'orrore a Cagliari

Una morte atroce avvenuta per colpa di quel padrone che non si era mai occupato di lui, abbandonandolo all'aperto, senza cibo, senza una cuccia e attaccato a una catena cortissima: è deceduto così, logorato dalla fame, "Otto", il cane corso che le guardie zoofile Oipa di Cagliari e provincia non sono riuscite a salvare nonostante il loro intervento.

"L'ho chiamato Otto, non aveva nemmeno un nome, e nessuno del nucleo familiare lo ha degnato di uno sguardo mentre eravamo lì" , spiega ancora sotto choc la coordinatrice Monica Pisu, "era morto da poche ore" . "Vorrei anche che venisse ricordato tra i tanti animalicidi e casi di maltrattamento" , aggiunge. "Questa povera anima si è consumata piano piano fino alla morte: non una cuccia un riparo, lasciato senza mangiare a sfinirsi per poi morire nell'indifferenza di tutti. Non lo dimenticherò mai" , conclude la donna.

Non si tratta, peraltro, dell'unico animale rinvenuto dagli operatori dell'Oipa durante il loro blitz: sono stati infatti tratti in salvo altri cinque cani ridotti alla fame e in condizioni di grave denutrizione, di cui quattro cuccioli e una femmina, undici conigli rinchiusi in gabbie piccolissime e quattro capre. Il proprietario di "Otto" è stato denunciato alla procura della Repubblica di Cagliari per maltrattamento e abbandono.

Gli animali sequestrati dagli uomini dell'Oipa sono stati distribuiti in diverse strutture: i cinque cani hanno trovato ospitalità presso un rifugio gestito dall'associazione Bau Club in attesa di essere affidati alle amorevoli cure di una nuova famiglia, mentre i conigli e le capre sono stati trasferiti in un santuario. Purtroppo, a pochi giorni dal loro salvataggio, tre dei quattro cuccioli non ce l'hanno fatta e sono deceduti a causa di una parvovirosi, una malattia infettiva particolarmente contagiosa.

Il blitz dell'Oipa di Cagliari arriva dopo un maxisequestro importante avvenuto lo scorso agosto: in quel caso furono salvati venti cani in una casa in cui già si trovavano già diverse carcasse in decomposizione.