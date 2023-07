Cannavaro resuscita Soccavo: l’ex calciatore acquista il Centro Paradiso

Una mossa dettata dal cuore e che farà piacere non solo ai tifosi del Napoli ma un po’ a tutti i partenopei. L’ex calciatore ​Fabio Cannavaro ha acquistato il Centro Paradiso di Soccavo. La struttura, situata nella zona occidentale di Napoli, è abbandonata ormai da tempo nonostante sia stata la casa del Calcio Napoli dalla fine anni '70 fino al fallimento del 2004. I più nostalgici supporter azzurri ricordano che qui si svolgevano gli allenamenti della squadra dei primi due scudetti e della Coppa Uefa, quella guidata da un certo Diego Armando Maradona, ma anche del Napoli dello stesso Cannavaro.

È stato lo stesso ex capitano della Nazionale Campione del Mondo nel 2006 ad annunciarlo con un post su Instagram: "Adesso si può dire: le porte del Centro Paradiso si riapriranno" , ha scritto Cannavaro pubblicando una foto che lo ritrae davanti al cancello azzurro della struttura. L'intenzione dell’ex azzurro è quello di sistemare la struttura e di riaprirla così da permettere ai giovani di giocare a calcio.

Come ricorda l’Adnkronos, il Centro Paradiso era tra i beni del club fallito nel 2004 e rilevato dalla nuova società fondata da Aurelio De Laurentiis. Per questo la struttura è stata abbandonata e oggi si trova in una situazione di degrado. Una triste fine per un luogo che i tifosi azzurri, soprattutto quelli non più giovanissimi, amavano e amano. Alcuni punti della struttura, come la porticina celeste usata dal Pibe de Oro come ingresso secondario per raggiungere il campo, sono entrati a far parte della leggenda del Napoli.

Dal giorno della morte di Maradona, avvenuta nel 2020, il Centro Paradiso è diventato uno dei luoghi meta di "pellegrinaggio" dei tifosi partenopei. All'esterno è stato realizzato un murale che ritrae Maradona con la figlia Dalma: in quest’opera il campione argentino è accovacciato su un pallone e la figlioletta gli infila una margherita in un calzettone. La raffigurazione di Dalma non è casuale. Quest’ultima, nel 2021, ha visitato il Centro Paradiso nell'ambito della realizzazione di un documentario sul padre.