Via Canonica, accoltellato un 15enne

Un ragazzino egiziano di 15 anni è stato colpito con un coltello sotto l’ascella, per strada in via Canonica. L’adolescente era con il fratello 18enne che ha cercato di proteggerlo.

L’aggressore, un 17enne loro connazionale, è scappato ma è stato fermato poco dopo dalla polizia e arrestato per tentato omicidio. In via Canonica alcuni testimoni hanno assistito alla scena. Il giovane è stato soccorso dal 118 e portato in codice giallo, non in pericolo di vita, all’ospedale Niguarda. Poi è stato dimesso con una prognosi di 60 giorni.

È successo ieri intorno alle 14.30. Sono intervenuti i carabinieri, la polizia e due ambulanze. Gli investigatori indagano sul contesto dell’aggressione, che potrebbe essere stata un tentativo di rapina. Saranno visionati i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.