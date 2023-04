Casal Bernocchi: cornacchie aggressive attaccano gli abitanti del quartiere

"Qualche giorno fa una cornacchia è piombata sulla testa di due donne e ha provocato loro alcune ferite". Sembrerebbe proprio una scena cult del film del regista Alfred Hitchcock del 1963 Gli Uccelli, eppure nulla di tutto questo. È quanto sta succedendo in questi giorni a Casal Bernocchi, quartiere a sud ovest di Roma, dove alcune cornacchie aggrediscono i passanti.

Le segnalazioni social

È da diversi giorni che sui social e, in particolare, su Facebook, viene segnalata la presenza di un gruppo numeroso di cornacchie che attacca degli esseri umani, rappresentando così, un pericolo soprattutto per i bambini che spesso giocano all’aria aperta. Le cornacchie, infatti, dopo aver nidificato nella zona, avrebbero già ferito alcune persone. Nell’ultimo periodo sono sempre di più le testimonianze che denunciano la presenza dei volatili aggressivi. Alcuni raccontano di essere addirittura stati aggrediti in prima persona: "È la seconda volta che succede". Sulla pagina Facebook dei cittadini del quartiere è apparsa anche una foto che ritrae una cornacchia; oltretutto, sotto al post in questione, che mette in allarme i residenti del quartiere romano, viene raccontato che sono tutte piuttosto grandi e hanno nidificato in un asilo e nei pressi di una palestra del quartiere, provocando già i primi danni. Un'utente del gruppo Facebook, una tale Paola, ha riferito a riguardo: “Martedì e oggi una di queste cornacchie giganti ha attaccato due signore all’entrata del cancello della palestra della scuola elementare, ferendole alla testa e provocandole alcune ferite”. E ancora, ci sarebbe addirittura chi affermerebbe di riconoscere lo stesso volatile: “Esiste una di loro che attacca tutti ed è sempre la stessa”.

Le dichiarazioni della Lipu

La Lega Italiana Protezione Uccelli, venuta a conoscenza della questione, ha subito spiegato che l’aggressività delle cornacchie potrebbe dipendere dal fatto che i cittadini di Casal Bernocchi diano da mangiare ai volatili. La Lipu, così, smentirebbe l’ipotesi che le cornacchie attacchino gli estranei per proteggere i loro piccoli ancora nel nido. Viene, inoltre, spiegato come la questione non debba essere assolutamente sottovalutata, dal momento che questi uccelli sono pericolosi e potrebbero con facilità ferire soprattutto i più piccoli, anche per marcare il territorio e quindi, è tassativamente sconsigliato nutrirli o avvicinarsi eccessivamente a loro.

Ad ogni modo, non sarebbe la prima volta che viene segnalata la presenza di cornacchie considerate pericolose ed aggressive, facendo scattare l’allarme tra gli abitanti; infatti, nel giugno del 2020, era stato chiuso in zona Montagnola, nella zona sud della capitale, il parco intitolato a Falcone e Borsellino.