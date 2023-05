Castel Bolognese, rimane intrappolato nella sua casa hi-tech: 75enne muore dopo l'alluvione

" Aiuto, tiratemi fuori ". Sono state queste le ultime parole di Giamberto Pavani, il 75enne di Castel Bolognese, cittadina in provincia di Ravenna, rimasto intrappolato nella sua casa hi-tech dopo che l'alluvione ha causato il distacco della corrente. La polizia locale, i volontari della Protezione Civile e i vicini hanno provato invano a liberarlo prima che l'acqua inodasse completamente l'abitazione. " I meccanismi della sua villetta erano tutti elettronici. Quando è andata via la corrente era chiuso dentro e non è più riuscito ad uscire ", raccontano alcuni testimoni ai microfoni de La Vita in Diretta.

Intrappolato nella casa hi-tech

Giamberto Pavani è la 17esima vittima dell'alluvione in Emilia Romagna. L'anziano è rimasto intrappolato nella sua villetta ipertecnologica per via di un'improvvisa sospesione della corrente, causata dal maltempo, che non gli ha consentito di sbloccare la porta blindata e le finestre. Dapprima i vicini, e poi gli uomini della Protezione Civile, hanno provato con ogni mezzo ad aprire un varco nell'abitazione ma, nonostante gli sforzi profusi, non sono riusciti a salvarlo. " Chiedeva aiuto. - ricorda Tony, un soccorritore - Io gli dicevo di stare il più possibile sui mobili. Anche lui ha cercato di aprire un varco, ma né lui né noi ce l'abbiamo fatta ".

Il salvataggio impossibile

I soccorritori hanno tentato di abbattere la finestra con martelli e picconi ma senza esito. " Sono stato l'ultimo a parlare con lui. - spiega Cesare, un agente di polizia locale - La finestra non si è aperta neanche con il piccone. Quando l'acqua mi è arrivata alle spalle, sono dovuto tornare indietro. Purtroppo non siamo riusciti a salvarlo ".

Il dramma