"Sono al sicuro e sorridenti". A Castrocaro Terme i vigili del fuoco salvano due neonate

Emilia-Romagna in ginocchio per il maltempo. Tra le zone più colpite quella di Forlì, dove si contano morti e dispersi. Nel dramma, spuntano anche notizie a lieto fine: a Castrocaro Terme due neonate sono state salvate insieme ai genitori dai vigilia del fuoco. L’equipaggio dell’elicottero Drago150 del comando di Bologna è intervenuta dopo la segnalazione di pericolo da parte della famiglia, rimasta bloccata nella casa allagata: l’acqua attorno all’abitazione continuava a salire a causa dell’incremento delle precipitazioni e i pompieri sono riusciti a evitare il peggio.

Grazie al verricello e ad un apposito cesto per le due bimbe, i vigili del fuoco hanno trasportato le due piccole da un balcone all’elicottero. Successivamente, i pompieri hanno soccorso e messo in salvo i due genitori. Per celebrare il momento e fornire un po’ di coraggio a chi si trova nella stessa situazione, i soccorritori hanno pubblicato uno scatto delle due neonate tratte in salvo. “Sono entrambe al sicuro e sorridenti” , la didascalia del post pubblicato su Twitter.

Due creature bloccate con la famiglia nella casa allagata a Castrocaro Terme (FC). A salvare le due bimbe e i genitori è stato l’equipaggio dell’elicottero Drago150 di Bologna. Nella foto sono entrambe al sicuro e sorridenti#alluvione #EmiliaRomagna #16maggio pic.twitter.com/QERffRLnJS — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 16, 2023

Buone notizie da Castrocaro Terme, ma l’emergenza non è terminata. In Emilia-Romagna sono impegnati 400 vigili del fuoco nei soccorsi alla popolazione: diversi i salvataggi di persone bloccate in casa dall’acqua e di automobilisti in panne. Sempre in quella zona, a Cesena è stata registrata l'esondazione del fiume Savio e i soccorritori hanno effettuato decine di salvataggi di persone rimaste bloccate sui tetti delle abitazioni. Riflettori accesi su Forlì, tra le città più colpite dal maltempo che si è scatenato nelle ultime ore. Come confermato dall’Ausl Romagna ai microfoni dell’Adnkronos Salute, l’ospedale è "operativo ma con personale ridotto perché fermati dagli allegamenti delle case e delle strade. I servizi sono garantiti così come le vie d'accesso sono percorribili ".