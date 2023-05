“Salite ai piani alti”. Nuova allerta a Senigallia. Nelle Marche e in Emilia il maltempo fa paura

Torna la paura a Senigallia dopo le alluvioni dello scorso settembre. In questi ultimi giorni, infatti, la piogge sono tornate copiose nel marchigiano e anche la zona che è stata colpita con maggiore violenza lo scorso autunno, che registrò numerose vittime, è tornata al livello di guardia. Le prossime ore saranno cruciali per gli abitanti di Senigallia e dintorni e già si registrano le prime esondazioni. Il fosso Sant'Angelo è uscito dall'alveo in via Rovereto, una delle zone che venne colpita con violenza già a settembre.

Per precauzione, per evitare gli stessi problemi e la tragedia che si è registrata solo pochi mesi fa, il Comune di Senigallia ha già emesso un'alleata alla popolazione per trovare riparo. Infatti, a preoccupare è sempre il fiume Misa, che rischia nuovamente lo straripamento a causa delle forti e prolungate piogge che si stanno registrando in queste ore. " Il fiume Misa sta raggiungendo il livello di piena. Anche i fossi hanno raggiunto livelli di criticità. Portarsi ai piani alti e prestare attenzione ", si legge nella nota di preallarme diffusa dal Comune.

In questa zona, le piogge sono costanti da ormai diverse ore. I fiumi sono costantemente monitorati e nella notte non c'erano state particolari condizioni di allarme. Tuttavia, il perdurare delle piogge ha aggravato una situazione che già di suo era abbastanza compromessa. Già nella giornata di ieri, infatti, l'amministrazione aveva chiuso le scuole di ogni ordine e grado dopo l'attivazione della fase di preallarme per condizioni meteo avverse per oggi diffuso dalla Protezione Civile. Questo include anche la raccomandazione " di limitare gli spostamenti fino a quando non saranno superate le criticità legate alla viabilità ".

Dopo l'ultimo temporale, sono stati resi impraticabili alcuni corsi d'acqua e segnalati alcuni rami caduti sul piano stradale. È di queste ore anche la comunicazione da parte del sindaco Massimo Olivetti di procedere con l'immediata chiusura di tutti i negozi del centro cittadino. L'uscita di Senigallia dell'A14 è stata chiusa e poi riaperta al traffico proveniente da Ancona a causa di allagamenti della sede stradale. Già da ieri sera, la Caritas ospita una famiglia all'interno del seminario vescovile. Sorvegliato anche il Cesa, in attesa che il tempo migliori e che le condizioni climatiche tornino a essere clementi. La richiesta del sindaco è solo una: cautela.