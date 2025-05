Catania, nave da crociera rompe gli ormeggi, due uomini in mare. Cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Paura al porto di Catania. A causa del vento molto forte una nave da crociera ha rotto gli ormeggi e due persone, che proprio in quel momento stavano salendo a bordo, sono cadute in acqua. Fortunatamente sono stati salvati grazie all'intervento del personale della nave e di alcuni agenti di polizia con moto d’acqua e da militari della guardia costiera.

Sul posto è intervenuto anche personale del 118 per valutare lo stato di salute dei due turisti, che non sono in condizioni critiche. Da quanto si apprende il violento "strappo" della nave ha danneggiato il molo.

- articolo in aggiornamento -