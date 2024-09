Catania, nuovo orrore in famiglia: malmena la madre e tenta di buttarla dal quinto piano

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Italia è ancora sotto choc per l'orrore verificatosi a Paderno Dugnano, che ecco aggiungersi oggi la notizia di un altro fatto di violenza commessa da un figlio nei confronti della famiglia: una ragazza di 26 anni, infatti, si è scagliata contro la madre e la sorellina. Per fortuna, almeno in questo caso, non si sono registrati dei morti.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, il terribile episodio si è verificato nel corso della serata di ieri, domenica 1 settembre, a Catania. La 26enne, rimproverata dalla madre per il disordine trovato in casa, avrebbe perso le staffe, scagliandosi contro la donna. Sarebbero stati momenti di autentico terrore perché la giovane, in preda alla rabbia, avrebbe picchiato la madre, colpendola con schiaffi e pugni. Poi, non paga, avrebbe cercato di spingere la sua vittima verso la finestra, col chiaro intento di gettarla fuori dalla finestra di cucina, collocata al quinto piano del palazzo. Un "volo" che quasi certamente potuto provocare la morte della signora.

Fondamentale l'intervento di una bambina di soli 10 anni che, vista la situazione, si è messa in mezzo fra la sorella maggiore e la madre, tentando di proteggere quest'ultima. La piccola ha "pagato" per essersi intromessa, perché la 26enne ha aggredito anche lei, riuscendo a ferirla.

Sarebbero stati i vicini di casa ad allertare i soccorsi e a richiedere l'intervento di un'ambulanza. Madre e figlia di 10 anni, ferite e in stato di choc, sono state accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale San Marco di Catania, dove hanno ricevuto le cure del caso. Le due sono state raggiunte da una pattuglia dei carabinieri della stazione di Librino. Ai militari, la donna ha raccontato di essere stata vessata da tempo dalla figlia maggiore. La madre 47enne ha successivamente raggiunto la caserma dei carabinieri per sporgere formale denuncia.

I provvedimenti

A quanto pare la 26enne sottoponeva da tempo i familiari alle sue violenze.

Rintracciata dai carabinieri, è stata condotta in caserma, dove è stata denunciata per maltrattamenti verso i familiari, minacce gravi e lesioni. Nei suoi confronti è scattato anche ilalla madre e alla sorella, come stabilito dall'autorità giudiziaria.