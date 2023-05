Catanzaro, marocchino picchia fidanzata minorenne per farla abortire

La sera del 16 maggio è stato arrestato a Catanzaro, in Calabria, un marocchino di vent’anni, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e tentativo di procurato aborto. I militari si sono presentati presso ospedale Pugliese Ciaccio, ad attenderli c’era una ragazza ancora minorenne in dolce attesa con delle evidenti ferite sul corpo. La giovanissima futura mamma lamentava di aver avuto un’accesa discussione con il suo compagno e futuro padre del bambino, un 20enne marocchino. Sembra che il ragazzo non avesse alcuna intenzione di far continuare la gravidanza alla propria fidanzatina.

I calci nella pancia e la fuga in ospedale

Al culmine del litigio lo straniero avrebbe sferrato diversi calci sul ventre della fidanzata in dolce attesa, che - in lacrime - si sarebbe recata al pronto soccorso. Dopo non molto i medici hanno rimesso la minorenne con una prognosi di ventuno giorni. La spaventata teenagers non è stata fatta tornare nella casa del suo assalitore ma è stata portata in una struttura protetta dove riceverà tutte le cure del caso in vista del parto.

Ora il marocchino è agli arresti domiciliari

I carabinieri della Stazione di Catanzaro hanno ricevuto dopo non molto la denuncia della vittima, la quale aveva consegnato una serie di prove ed elementi a sostegno della sua denuncia. La Procura ha immediatamente richiesto al Gip l’emissione del provvedimento cautelare degli arresti domiciliari. Richiesta che il Giudice delle indagini preliminare ha concesso subito. Il procedimento penale che vede imputato il marocchino è ancora all’inizio, ma le accuse che pendono su di lui - se confermate - potrebbero costargli diversi anni di carcere.

L'intera città indignata