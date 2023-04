Cavallo al galoppo sulla tangenziale di Napoli, era fuggito dall'ippodromo

Scene sbalorditive questa mattina, intorno alle 8.30, lungo la tangenziale di Napoli, tramutatasi per l'occasione in un ippodromo, con tanto di cavallo al galoppo fra le auto. Un avvenimento che ha comprensibilmente provocato paura e preoccupazione fra gli automobilisti, trovatisi a dover evitare l'animale nel disperato tentativo di non provocare un incidente.

Il cavallo in Tangenziale

Si è fortunatamente trattato di un contrattempo di breve durata, circa venti minuti. Il rapido intervento degli uomini della Tangenziale ha consentito che l'equino venisse recuperato e portato via in sicurezza. Nel frattempo, gli automobilisti sono stati informati della questione, e il pericolo è stato trasmesso agli utenti sui vari display a disposizione.

Il cavallo è stato monitorato grazie alle telecamere presenti in tangenziale fino al recupero. L'animale ha percorso circa 5 km, trovandosi a facendosi largo fra le auto ferme nel traffico del mattino. Il momento più pericoloso è stato registrato nel tratto Vomero-Fuorigrotta, quando il quadrupede ha galoppato contromano passando fra le file di vetture in coda.

Gli addetti al controllo della Tangenziale di Napoli hanno poi raggiunto il cavallo con una safety car e, insieme alla sua legittima proprietaria, hanno provveduto a recuperarlo all'altezza dell'uscita Fuorigrotta.

Un'avventura, quella dell'equino, che si è conclusa con un lietofine. Nessuno si è fatto male, men che meno l'animale, ricondotto a casa. In realtà, l'improvvisa sortita dell'avventuroso cavallo ha finito per suscitare l'ilarità di chi ha assistito alla scenetta. Tante le immagini prodotte dai pendolari e dagli automobilisti, e finite sui social.

Ma da dove arrivava il cavallo? Si tratterebbe di un soggetto riuscito a fuggire dalle stalle del vicino Ippodromo di Agnano, impianto sportivo conosciuto a livello internazionale in quanto sede del Gran Premio Lotteria di Agnano.