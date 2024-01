Il centrosinistra si spacca sulla Shoah e su Gaza: polemiche fra Anpi e amministrazione

Un convegno che equipara la Shoah ai bombardamenti su Gaza in risposta al raid di Hamas, annunciato in occasione del Giorno della Memoria. Questo il pomo della discordia alla base del contrasto fra la sezione dell'Anpi di Bagno a Ripoli (da un lato) e l'amministrazione comunale a guida Pd - Italia Viva e l'Anpi fiorentina (dall'altro) per un evento che ha già sollevato polemiche nella cittadina alle porte di Firenze. Andiamo con ordine: tutto è iniziato qualche giorno fa, quando la sezione locale dell'Anpi aveva esplicitato l'intenzione di promuovere un incontro sull'Olocausto, presso il circolo Arci dell'Antella. Il volantino dell'iniziativa, pubblicato nei giorni scorsi anche sui social, ha però fatto storcere il naso sia all'Anpi provinciale che alla giunta comunale. "Ottant'anni fa lo sterminio degli ebrei da parte dei nazisti. Oggi il genocidio del popolo palestinese da parte dello Stato di Israele - si legge - la Giornata della Memoria accomuna due tragedie disumane che offendono e feriscono la coscienza di ogni individuo".

Era inoltre stato annunciato l'intervento dell'imam di Firenze Izzedin Elzir, nel corso del dibattito. Ma il parallelismo Olocausto - Gaza non è come detto piaciuto nemmeno all'Anpi Firenze, che ha attaccato duramente l'Anpi di Bagno a Ripoli. "La situazione di guerra in Palestina ed Israele, che con tanta drammaticità sta tornando a divampare a partire dal 7 ottobre scorso – le parole di Vania Bagni, presidente provinciale dell'Anpi, riportate dal quotidiano La Nazione - non ha niente a che spartire con la ricorrenza del 27 gennaio. Tali accostamenti indeboliscono sia il Giorno della Memoria che la nostra richiesta di pace subito. Il nome ed il simbolo dell’Anpi non possono essere associati ad altra posizione che non sia questa".